Moge Paspampres, que cayó durante la ceremonia de la bandera, no era una moto ordinaria

Yakarta, Viva – Un incidente inesperado ocurrió durante la 80ª Ceremonia del Día de la Independencia de Indonesia que se celebró el 17 de agosto. Una de las grandes motos (Moge) pertenecientes a las fuerzas de seguridad presidencial (Paspampres) Visto cayendo y en el foco público.

El momento se grabó en un video que luego se distribuyó ampliamente en las redes sociales. Muchos ciudadanos que proporcionan varios comentarios, desde simpatía hasta bromas ligeras.

En un video viral, visto Viva Automotive Desde la cuenta de Instagram @TJCarsMedia, viernes 22 de agosto de 2025, se vio un miembro de Paspampres conduciendo un Moge blanco. La motocicleta de repente perdió el equilibrio hasta que finalmente cayó al costado de la carretera.



Moge Paspampres cayó durante el 80 aniversario de la República de Indonesia

A pesar del pequeño incidente, la ceremonia continuó funcionando suavemente y solemnemente. Otros miembros de Paspampres actuaron inmediatamente rápidamente para garantizar que la situación permaneciera bajo control.

Se conoce la gran motocicleta utilizada Ala de oro de HondaUno de los motores de gira premium. La unidad VIP Escort a menudo usa este moge debido a su estabilidad y comodidad.

Honda Gold Wing está equipado con un motor de 1,833 cc de 6 cilindros que es capaz de producir potencia de hasta 125 caballos de fuerza. Con un peso que alcanza más de 380 kg, este motor requiere altas habilidades para controlar.

Las características que también son muy completas, que van desde sistemas de audio, pantallas TFT, modos de conducción, hasta bolsas de aire en varias variantes. No es de extrañar que el precio pueda alcanzar más de RP1 mil millones en Indonesia.

En términos de dimensiones, el ala de oro Honda tiene una longitud de aproximadamente 2,575 mm con un ancho de 905 mm y una altura de 1,430 mm. La distancia entre ejes alcanza 1,695 mm, lo que lo hace estable para viajes largos.

Esta motocicleta también está equipada con un tanque de combustible de 21 litros y una suspensión delantera de doble espoleta. El sistema de frenado ya usa un disco hidráulico dual en el frente y un solo disco en la parte posterior, completa con ABS.