Moge Paspampres cayó, el precio de una moto de ídolo cayó dramáticamente





Yakarta, Viva – Viva Automotive Volver para presentar las últimas noticias sobre el mundo automotriz que atrae la atención del lector. Del incidente puede Paspampres a la tendencia de precios moto usadoAquí hay una lista de los artículos más populares el viernes 22 de agosto de 2025:

1. Moge Paspampres cayó durante la ceremonia de la bandera, no una moto ordinaria

Un incidente de Honda Gold Wing Moge propiedad de Paspampres cayó cuando la 80ª Ceremonia del Día de la Independencia de Indonesia estaba en el centro de atención pública. Este motor de gira premium, con un motor de 1.833 cc y características avanzadas como airbags, requiere altas habilidades para conducir. Leer más.

2. En el pasado, era un ídolo, 8 de estas motos se usaron drásticamente

Las motos populares como Yamaha Vixion, Honda Tiger y Kawasaki Ninja 250 ahora se venden a precios usados ​​que son mucho más baratos, que van desde RP. 6 millones. La presencia de un nuevo modelo hace que el valor de venta de estas viejas motocicletas se desplome en el mercado. Leer más.

3. De Gran Max a Rocky, la historia de 9 millones de unidades Daihatsu en Indonesia

PT Astra Daihatsu Motor Celebrando los 9 millones de unidades de producción, marca una contribución importante en la industria automotriz indonesia. Con contenido local superior al 80 por ciento, Daihatsu continúa fomentando la innovación y las exportaciones a más de 60 países. Leer más.

