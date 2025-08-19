Modug Modula3D, adopción de adopción de la tecnología de construcción

Yakarta, Viva – Subsidiaria de PT Bakrie & Brothers TBK (Bnbr), PT Modula Tiga Dimensions (Modula3d), estableciendo la colaboración con PT Inspección Iniciativa TBK Tungal (Upbement), a través de una colaboración colaborativa y trabajo colaborativo llamado Indocement Collaborative Hub.

Director de Indecemento, explicó Christian Kartawijaya, esta colaboración combina la experiencia y la excelencia del pronosticador en cinco décadas que producen cemento y materiales de construcción, combinados con un avance de la tecnología de la máquina de construcción de impresión de tres dimensiones o 3D construcción impresión (3DCP) desde la módula.

«Esta iniciación de colaboración es una de ellas para marcar el impulso de oro de 50 años para ingresar a una nueva era de construcción en Indonesia, a saber, con la adopción de tecnología de construcción de impresión de tres dimensiones o impresión de construcción 3D (3DCP) proporcionada por nuestro socio, Modula», dijo Christian en el complejo de factory Citeureup, Bog Java, martes 19, 19, 2025.

Direktur & Chief Financial Officer (CFO) BNBR, Roy Hendrajanto M. Sakti dan jajarannya, saat mengecek hasil 3D Construction Printing PT Modula Tiga Dimensi

Explicó que el centro de colaboración de adopción en forma de un edificio que cubre un área de ± 120 m² con una estructura icónica titulada «50», es un símbolo de sostenibilidad y un hito en la historia de la empresa. Este proyecto combina las funciones, la innovación y la exploración arquitectónica.

Mediante el uso de la tecnología de construcción de impresión de tres dimensiones o la impresión de contracción 3D (3DCP), su partido es optimista de que la exploración producirá obras que no solo son estéticas y resistentes, sino que pueden ahorrar tiempo para el desarrollo, la mano de obra y la eficiencia del uso de materiales.

«Somos optimistas de que esta colaboración en el futuro abrirá un nuevo capítulo en el desarrollo de métodos de construcción sostenibles mientras explorará la forma y el diseño de edificios en el futuro», dijo.

Del mismo modo, el presidente presidente de PT Modula Tiga Dimension, Adi Bagus Tirto agregó, la tecnología de construcción de edificios con un método de impresión o una impresora de tres dimensiones puede imprimir casas simples en seis días.

Direktur & Chief Financial Officer (CFO) BNBR, Roy Hendrajanto M. Sakti dan jajarannya, saat mengecek proses pencetakan 3D printing konstruksi bangunan di PT Bakrie Pipe Industries, kawasan Harapan Jaya, Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 21 Mei 2024

Hacer paredes de construcción con una impresora también puede reducir más del 70 por ciento de la duración del tiempo necesario, en la construcción convencional de paredes domésticas.

«Esta construcción de impresión de tres dimensiones es una tecnología disruptiva en el campo de la construcción de edificios. A través de un gran mecanismo de impresoras que puede leer diseños digitales, varios tipos de edificios, como casas, espacios comerciales, instalaciones públicas, a otros elementos de infraestructura se pueden construir más rápido, precisión, ahorro de materiales y ecológicos», dijo.

Para obtener información, la módula es una empresa conjunta entre BNBR y una impresora de construcción 3D líder de Dinamarca, Cobod International. El motor de impresión de construcción 3D utilizado es el tipo BOD3, cuya tecnología ha sido ampliamente utilizada en Europa.