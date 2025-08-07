Modo malvado de los comerciantes de Bulog Rice Magic para la venta Precios, miles de millones de miles de millones

Bandung, Viva – Práctica de hacer trampa Mezcla arroz nuevamente revelado. En operaciones intensivas en las últimas dos semanas, la Policía Regional de Java Occidental reveló el modo malvado de los perpetradores que convirtieron la ayuda de arroz de Bulog a Arroz premium Para la venta en el mercado libre.

Se incursionan docenas de molienda de arroz y lugares de embalaje en Java Occidental, con los hallazgos de cientos de capturas de arroz que no están de acuerdo con los estándares de calidad, incluidos Arroz bullog que debe estar destinado a personas desfavorecidas.

Director de investigación criminal especial Policía regional de Java OccidentalEl comisionado principal Pol Wirdhanto Hadicaksono, dijo que su partido había llevado a cabo 11 acciones y nombró a 6 personas como sospechosos. Vienen de varios roles en la cadena de distribución, que van desde los propietarios de fresado hasta los comerciantes del mercado.



Los trabajadores llevan sacos llenos de arroz en el almacén de Bulog Serang, Banten. (Ilustración fotográfica) Foto : Entre fotos/ASEP FATHULRAHMAN

«El modo es diverso desde la venta de arroz ordinario con etiquetas de pandanus, el arroz medio se vende a precios premium, a Bulog Rice para que se empaqueten y se venda como arroz comercial», dijo Wirdhanto, miércoles 6 de agosto de 2025.

A partir de los resultados de la investigación, se sabe que los perpetradores compraron grano para RP. 7,000 por kilogramo y véndalo en empaque premium por encima de RP. 14,000 por kilogramo. Las ganancias que están en bolsillo no se estiman en el broma para llegar a cientos de millones a miles de millones de rupias.

En esa ocasión, la Fuerza de Tarea de Alimentos de la Policía de Bogor también reveló la práctica de reembolsar el arroz Bulog en arroz premium. Esta acción fue realizada por los perpetradores con el hombre inicial desde 2021 con una facturación de Rp1.4 mil millones.

El comisionado senior de Dirkrimsus, Wirdhanto, explicó que los perpetradores compraron arroz bulog mediano, luego lo reembolsan usando varias marcas premium, como Super Slip, Ramos Bandung, Girijaya, BMW y TM, en tamaños de 10 a 50 kilogramos.

«Basado en la información del sospechoso del arroz reembolsante, supuestamente se originó en Bulog Rice», dijo

La policía todavía está investigando si hay otras partes involucradas, incluidos los empleados en el proceso de reembolso. Incluida la participación de los empleados de Bulog en el caso.

El jefe de Relaciones Públicas de la Policía de Java Occidental, la comisionada de policía Hendra Rochmawan, solicitó al público que fuera más cuidadoso al comprar arroz. «Atraeremos el arroz que supuestamente es el resultado de la mezcla del mercado», dijo el jefe de relaciones públicas

Mientras tanto, el vicepresidente del Bulog de Java Occidental, Rindo Safutra, dijo que su partido estaba en desventaja por este caso y evaluaría la posibilidad de la participación de los empleados. «Coordinaremos con la policía regional cómo sucede esto, lo que viola claramente, nos daña», dijo Rindo

La policía atrapó a los sospechosos con el artículo 63 de la Ley de Protección al Consumidor, que amenazó una sentencia de prisión máxima de 5 años y una multa de hasta Rp2 mil millones.

La Policía Regional de Java Occidental todavía está explorando la red de distribución y un presunto abuso de arroz de ayuda de Bulog, que no debe ser comercializado libremente.

Este caso abre los ojos del público sobre la práctica de la manipulación de alimentos que no solo perjudica a los consumidores, sino que también hiere el programa de asistencia social del país.

Informe: Cepi Kurnia/Tvone Bandung