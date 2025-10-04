Modo de recaudador de deudas, precios de scooter Suzuki y autos nuevos de Hyundai

Yakarta, Viva – El viernes 3 de octubre de 2025, Viva Automotive Volver para presentar las mejores noticias que están siendo una conversación, comenzando desde la acción recaudador de deudas que se sospecha que es un modo de delito para una nueva sorpresa modelo de Hyundai.

Leer también: Confiese el cobrador de deudas e intente tomar un automóvil, Netizen: podría ser un modo de delito



1. Reconocer a los recaudadores de deudas e intente tomar un automóvil, internautas: podría ser un modo de delito



Los propietarios de automóviles son el objetivo del modo Elang Eye Foto : Captura de pantalla de Instagram/@lbjjakarta

Leer también: Hyundai todavía está guardando una tarjeta, un nuevo modelo pronto estará presente en Indonesia



Un hombre afirmó que el recaudador de deudas de un banco de platos rojos intentó bloquear a una conductora por cargos de atrasos en cuotas de automóviles, a pesar de que el conductor insistió en las cuotas había sido valido. Este video viral desencadenó las críticas a los ciudadanos que consideraron la acción no de acuerdo con los procedimientos y podría convertirse en un modo de delito. Leer más

2. Lista de precios Scooter Suzuki Octubre de 2025: NEX, dirección, acceso a Burgman Street

Leer también: Presente en Indonesia, Hyundai no es solo un automóvil que se vende





Suzuki Burgman Street 125 ex

Suzuki ofrece una variedad de motocicletas automáticas con precios que comienzan en RP20.18 millones para el estándar NEX II hasta RP26.54 millones para Burgman Street 125EX, que es el estilo de Maxi. Esta opción incluye modelos económicos como la dirección FI al scooter premium con diseños retro-modernos como Access 125. Leer más

3. Hyundai todavía mantiene una tarjeta, un nuevo modelo pronto estará presente en Indonesia

Hyundai Motors Indonesia planea lanzar un nuevo modelo en el segmento MPV o SUV, con la posibilidad de Ioniq 9 o Istter EV como candidato. El director de operaciones de PT HMID, Francciscus Soerjopranoto, también reveló el plan de lanzar siete nuevos modelos en 2026 para el mercado indonesio. Leer más