





En medio del en curso Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai En China, el primer ministro indio Narendra Modi y el presidente chino Xi Jinping el domingo prometieron trabajar hacia una resolución «justa, razonable y mutuamente aceptable», informó PTI. La resolución se centra en la supuesta de temas de límites y promesas a trabajar para estabilizar el comercio global.

En sus amplias conversaciones sobre los márgenes de la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO), Modi y Jinping han acordado que tanto India como China son socios de desarrollo y no rivales. Ambos líderes afirmaron mutuamente que las diferencias entre los dos lados no deberían convertirse en disputas.

Los dos líderes también reconocieron el papel de sus economías en la estabilización del comercio mundial, informó PTI. Mientras señalaba un enfoque político que se produjo en el contexto de la turbulencia económica desencadenada por la Tarifa Tausle de Washington, Jinping y el enfoque de Modi hacia una economía creciente mostraron un enfoque positivo.

Maneras de PM señaló que «India y China buscan autonomía estratégica, y sus relaciones no deben verse a través de una lente de tercer país», dijo una lectura india.

La lectura declaró además: «Los dos líderes consideraron necesario expandir el terreno común en problemas y desafíos bilaterales, regionales y globales, como el terrorismo y el comercio justo en plataformas multilaterales».

Ambos líderes dieron la bienvenida al impulso positivo y un progreso constante en las relaciones bilaterales desde su última reunión en Kazán en octubre del año pasado, dijo el Ministerio de Asuntos Externos (MEA) en la lectura.

«Reafirmaron que los dos países eran socios de desarrollo y no rivales, y que sus diferencias no deberían convertirse en disputas», dijo más.

El primer ministro Modi también subrayó la importancia de la paz y la tranquilidad en las áreas fronterizas para el desarrollo continuo de relaciones bilaterales, informó PTI.

La lectura declaró que los dos líderes notaron con satisfacción la desconexión exitosa de las tropas el año pasado y el mantenimiento de la paz y la tranquilidad a lo largo de las áreas fronterizas desde entonces.

«Expresaron un compromiso con una resolución justa, razonable y mutuamente aceptable de la cuestión límite que se produce desde la perspectiva política de sus relaciones bilaterales generales y los intereses a largo plazo de los dos pueblos», declaró Mea.

El primer ministro Modi extendió una invitación al presidente Jinping para asistir al Brics Cumbre en India el próximo año.

Concluyendo las conversaciones bilaterales, el presidente Jinping agradeció al primer ministro Modi por la invitación y ofreció el apoyo de China a la presidencia BRICS de la India, dijo el MEA.

(Con entradas de PTI)





Fuente