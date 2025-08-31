





El primer ministro Narendra Modi el domingo (hora local) mantuvo conversaciones con el general senior de Myanmar, Min Aung Hlaing en TianjinLlamando a Myanmar un pilar vital de la Ley de la India, el este y el vecindario, las primeras políticas y destacando oportunidades para impulsar el comercio, la conectividad, la energía, la minería y la seguridad de las tierras raras.

«El general senior Min Aung Hlaing y yo mantuve conversaciones en Tianjin. Myanmar es un pilar vital de la Ley de la India, este y las primeras políticas del vecindario. Ambos acordamos que hay un inmenso alcance para aumentar los lazos en áreas como comercioconectividad, energía, minería y seguridad de tierras raras «, dijo el primer ministro Modi en una publicación en X.

Según una declaración oficial del Oficina del Primer Ministro (PMO), Modi conoció al líder de Myanmar al margen de la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai en Tianjin.

«El primer ministro Narendra Modi se reunió hoy con el general Min Aung Hlaing, presidente de la Comisión de Seguridad y Paz del Estado de Myanmar, al margen de la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai en Tianjin. El Primer Ministro señaló que India atribuye importancia a sus lazos con Myanmar como parte de su vecindario primero, ACT East and Indo-Pacific Puticies. Los dos líderes revisaron bilaterales en bilaterales y discutieron el vecindario sobre el vecindario sobre el vecindario sobre el vecindario de los vecindad y las políticas de acto y el intervalor. de cooperación bilateral, incluida la asociación de desarrollo, la defensa y la seguridad, la gestión fronteriza y los problemas de comercio fronterizo «, dijo el comunicado.

La declaración de la PMO agregó que el primer ministro Modi enfatizó que el progreso en los proyectos de conectividad en curso fomentaría una mayor interacción entre las personas de los dos países, al tiempo que promueve la cooperación e integración regionales según lo previsto en la política del este de la Ley de la India.

«El Primer Ministro expresó la esperanza de que las próximas elecciones en Myanmar se celebren de manera justa e inclusiva que involucre a todas las partes interesadas. Subrayó que India apoya un proceso de paz de Myanmar dirigido por Myanmar y propiedad de Myanmar, de la cual el diálogo pacífico es el único camino hacia adelante. Reiteró la preparación de la India para apoyar las necesidades de desarrollo de Myanmar de Myanmar», según la declaración.

Hablando sobre la reunión, el secretario de Relaciones Exteriores, Vikram Misri, dijo: «… el primer ministro dio la bienvenida al anuncio de elecciones en Myanmar y declaró que el diálogo era el único camino a fomentar la paz y la estabilidad en Myanmar …»

Agregó: «El primer ministro tuvo una reunión bilateral con el general senior Min Aung Hlaing, presidente de la Comisión de Seguridad y Paz del Estado de Myanmar … el primer ministro señaló que India Delee primero a sus relaciones con Myanmar bajo su vecindario y actúa las políticas del este. Subrayó la importancia de la asociación de desarrollo entre los dos países y buscó el apoyo del general Min Aung Hlaing para los proyectos de conectividad en curso entre India y Myanmar. También hubo una discusión sobre los problemas de seguridad y frontera. El primer ministro dio la bienvenida al anuncio de elecciones en Myanmar y declaró que el diálogo era el único camino para fomentar la paz y la estabilidad en Myanmar … «

