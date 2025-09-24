Modelo sostenible para cine teatral independiente en la India lanzado

Dos compañías de entretenimiento indias se están asociando para abordar uno de los desafíos más persistentes de la industria: crear caminos teatrales viables para películas independientes en un mercado dominado por lanzamientos de estudio de gran presupuesto.

First Ray Films Y Max Marketing ha lanzado una asociación estratégica esta semana diseñada para desarrollar estrategias de distribución y marketing más específicas para producciones pequeñas y medias de presupuesto, abordando lo que ven como desigualdades sistémicas en cómo se promueven y lanzan las películas independientemente de sus presupuestos reales.

La colaboración combina la experiencia de producción de First Ray Films con la extensa experiencia de campaña de Max Marketing. First Ray tiene un promedio de bateo perfecto hasta ahora, con sus tres películas producidas de forma independiente recuperando sus inversiones de producción. La empresa tiene Seis proyectos adicionales en desarrolloincluyendo tres lanzamientos teatrales programados para los próximos seis meses por un total de $ 2.5 millones en presupuestos combinados.

Max Marketing aporta importantes credenciales de la industria a la asociación, ya que ha administrado campañas para grandes éxitos en diferentes rangos presupuestarios, desde «Yeh Jawaani Hai Deewani» y «Animal» hasta «RRR«» Hanuman «,» Tumbbad «y» Merry Christmas «durante su historial de 15 años.

Las compañías argumentan que las prácticas de la industria actuales crean desventajas inherentes para producciones más pequeñas, ya que los costos de marketing y los gastos de distribución siguen siendo constantes si una película cuesta INR4 crore ($ 450,000) o INR400 millones de rupias ($ 4.5 millones) para producir.

Su primera empresa conjunta «Lord Curzon que ha sido Haveli«, Probará un enfoque más quirúrgico centrado en la orientación precisa de la audiencia y las estrategias promocionales apropiadas para el presupuesto en lugar de buscar huellas teatrales generalizadas o campañas de mercado masivo.

«Las películas nunca fallan, los presupuestos fallan. Y un productor no es un financiero, los productores hacen y montan películas», dijo Anshuman JhaFundador de First Ray Films. «Las películas independientes siempre han llevado el fuego de la narración de historias honestas: lo que a menudo les falta es el músculo de marketing para cortar el ruido. Con Varun y Max Marketing, nuestro objetivo es crear un ecosistema que brinde películas de no estudios buenas y bien montadas la misma posibilidad de lucha teatral que el cine de los grandes budget».

JHA notó su relación profesional de una década con el fundador de Max Marketing, Varun Gupta, que se remonta a su producción debut de 2016 «Mona_Darling». «Esta asociación no es solo negocios, es creencia. Y estoy emocionado de cambiar el juego junto con nuestra lista de tres lanzamientos porque no tenemos miedo de fallar».

Varun Gupta, fundador de Max Marketing Limited, elogió el enfoque empresarial de JHA para el cine: «Siempre hemos creído que una buena historia es más grande que su presupuesto. Además de ser un actor increíble, Anshuman es uno de los artistas raros en la industria con el impulso, la pasión y la visión para construir una casa de producción desde cero, y sostenerlo con éxito para una decisión».

«Juntos, no solo somos películas de marketing, estamos creando el futuro del cine teatral independiente en la India», agregó Gupta.

La asociación se someterá a un período de prueba de seis meses en tres lanzamientos teatrales. El éxito podría establecer un marco replicable para otros productores y distribuidores independientes que buscan alternativas a los modelos de marketing tradicionales que favorecen las producciones de alto presupuesto.