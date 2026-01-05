Modelo de revista para adultos vinculado nuevamente con Ridwan Kamil, Tompi critica a Pandji Bela Gibran

Jacarta – Ridwan Kamil que nuevamente se asocia con un modelo de revista para adultos, despertando la curiosidad de los lectores. Esta noticia también logró estar en la lista de los más populares, especialmente en el canal VIVA Showbiz.

tompi quien expresó sus críticas Pandji Pragiwaksono y defender Gibran Tampoco menos atención. Sin mencionar la otra confesión de Safa Marwah que reveló la cercanía de Ridwan Kamil a la mujer de las iniciales A.

¿Quieres conocer la noticia completa? A continuación se muestra un resumen de la lista de las noticias más populares del canal Showbiz, en la edición del lunes 5 de enero de 2026 de Round Up. ¡Puaj, desplázate!

Safa Marwah revela que hay otra mujer que tiene una relación con Ridwan Kamil: modelo de revista para adultos, iniciales A

La cuestión que ha ensombrecido el proceso de divorcio de Ridwan Kamil y Atalia Praratya se ha vuelto a ampliar. Después de que los nombres Lisa Mariana y Safa Marwah aparecieran por primera vez en el espacio público, ahora ha surgido una mujer con las iniciales A que afirma haber tenido una relación con el exgobernador de Java Occidental.

Esta noticia surgió en medio del juicio de divorcio en curso de la pareja que llevaba casi tres décadas casada. Como se sabe, Atalia Praratya solicitó oficialmente el divorcio en el Tribunal Religioso de Bandung a finales de 2025, poniendo fin al viaje matrimonial que comenzó el 7 de diciembre de 1996.

En defensa de Gibran, Tompi critica la sátira de Pandji Pragiwaksono sobre la aparición del vicepresidente

Tompi y Pandji Pragiwaksono

El cantante y médico Tompi habló en defensa del vicepresidente Gibran Rakabuming Raka de repente llamó la atención del público.

Esta declaración se produjo luego de que el comediante Pandji Pragiwaksono hiciera un sarcasmo sobre Gibran en su programa de comedia titulado Mens Rea, que ahora se transmite en la plataforma Netflix.

Se rumorea que es cercana a Ridwan Kamil, se revela la identidad de la mujer con las iniciales A: no es una figura cualquiera

Los problemas que acompañaron al proceso de divorcio de Ridwan Kamil y Atalia Praratya se han extendido nuevamente en una dirección inesperada. Después de que los nombres Lisa Mariana y Safa Marwah aparecieran por primera vez en el centro de atención, ahora ha surgido una mujer con las iniciales A que se dice que tuvo una relación con el exgobernador de Java Occidental. ¿Es verdad?