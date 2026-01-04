Modelo de revista para adultos, inicial A

Jacarta – Cuestiones que ensombrecen el proceso de divorcio Ridwan Kamil y Atalia Praratya volvió a desviarse. Después de los nombres Lisa Mariana y Safa Marwah Apareciendo por primera vez en el espacio público, ahora ha surgido una mujer con las iniciales A que afirma haber tenido una relación con el exgobernador de Java Occidental.

Esta noticia surgió en medio del juicio de divorcio en curso de la pareja que llevaba casi tres décadas casada. Como se sabe, Atalia Praratya solicitó oficialmente el divorcio en el Tribunal Religioso de Bandung a finales de 2025, poniendo fin al viaje matrimonial que comenzó el 7 de diciembre de 1996. Desplázate para descubrir qué sucede a continuación, ¡vamos!

Esta última narrativa fue revelada por primera vez por el celebridad Safa Marwah. Admitió que fue contactado directamente por una mujer que afirmó haber tenido una cercanía especial con Ridwan Kamil.

En una transmisión de YouTube de Intense Investigation, Safa reveló el inicio de la comunicación. Todo empezó con un breve comentario en las redes sociales.

«Estaba jugando con Lisa hace dos meses, la niña comentó en Instagram: ‘También jugué con él (RK)'», dijo Safa Marwah, citado el domingo 4 de enero de 2026.

En ese momento, Safa decidió no tomarse en serio la repentina confesión. Sólo respondió brevemente.

«No quise responder, sólo dije, ‘¿Oh, sí?’ eso es todo», explicó Safa.

Sin embargo, con el paso del tiempo, surgió la curiosidad de Safa. También reveló que la mujer de las iniciales A no era una figura cualquiera, sino una figura muy conocida en el mundo del entretenimiento para adultos.

«Me acaba de decir que él también solía estar conmigo», dijo Safa.

«Modelo de revista para adultos», añadió, confirmando la profesión de la mujer.

Por la historia contada, Safa sospechaba que la relación entre Ridwan Kamil y esta mujer iba más allá de los límites de la amistad ordinaria.

«Tal vez estén relacionados, tal vez estén saliendo, no sé qué», supuso.

«Sí (citas) dijo», añadió Safa.

Aunque hizo una confesión sensible, la mujer de las iniciales A se mostró reacia a revelar su identidad al público. Sostuvo que tenía su propia vida hogareña.

«Realmente estaba charlando con él, ¿quieres aparecer o no?», le preguntó Safa a la mujer.