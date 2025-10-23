Mockbuster Doc sobre Sharknado Studio El asilo comprado por gigante

“Mockbuster”, un documental australiano de próxima aparición que se sumerge en el “mundo cinematográfico excéntrico, rápido y relajado” de El asiloEl estudio de películas B más conocido por la franquicia “Sharknado” y numerosas imitaciones de películas de Hollywood de bajo presupuesto, ha sido adquirido por Imágenes gigantes para distribución mundial.

La película tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Adelaida el 24 de octubre, seguido de un festival en Norteamérica y un estreno en cines en Estados Unidos a finales de la primavera de 2026. Umbrella distribuirá la película en Australia y Nueva Zelanda.

“Mockbuster” marca el doble debut como director de Anthony Frith. Con una carrera cinematográfica que alguna vez fue prometedora y que se redujo a trabajos de video corporativo, el australiano decidió presentarse a The Asylum para dirigir una epopeya sobre dinosaurios en un mundo perdido.

Según la descripción del documental, «Contra toda razón, el estudio famoso por sus películas de explotación del placer culpable dice que sí. Lo que sigue es una producción alocada de ‘La tierra que el tiempo olvidó’ en los suburbios de Adelaida, filmada en sólo seis días con un presupuesto que generosamente podría describirse como ‘aspiracional'».

Pero Frith no solo dirigía «La tierra que el tiempo olvidó», sino que también dirigía el documental detrás de escena «Mockbuster», cuyo objetivo era «capturar el hermoso desorden de la realización de películas de serie B en toda regla».

Entre los exigentes ejecutivos de Los Ángeles, un elenco juguetón pero desconcertado y sus propias dudas, la presión aumenta. Lo que surge no es sólo una crónica de una producción caótica, sino que, según la sinopsis, es un “retrato inesperadamente tierno de la persecución del sueño a través del absurdo ajetreo del cine de género y la búsqueda de un tipo diferente de éxito detrás de escena”.

Agrega: «A lo largo del rodaje, Frith navega por la órbita gloriosamente caótica del productor de Asylum, Brendan Petrizzo, y los fundadores del estudio, David Rimawi, David Latt y Paul Bales, mientras intenta mantener a flote una aventura prehistórica en medio de dinosaurios de goma, reescrituras de último momento y pánico con cafeína».

«Empecé a este proyecto pensando que dirigir una película de dinosaurios para The Asylum sería divertido y que sería un documental divertido detrás de escena», dijo Frith. «Desde fuera, parecen los rockeros punk de Hollywood, trabajando rápido y relajado. Pero en algún momento entre recibir el guión el domingo y rodar el lunes, comencé a ver su verdadero genio: el caos controlado, un método que, contra todo pronóstico, produce películas a las que el público sigue regresando».

“Mockbuster” cuenta con la producción ejecutiva del cineasta de “Tickled” David Farrier y fue adquirida por Nick Savva, gerente general de Giant Pictures, quien también se desempeña como productor ejecutivo junto a Madeleine Schumacher, Alex West, Ty Morse, Phil Laboon, Ari Harrison y Cam Rogers.

«‘Mockbuster’ es una carta de amor a la ambición, el caos y las personas que de alguna manera hacen que las películas sucedan», dijo Savva. «El modelo de negocio de Asylum es legendario y estamos encantados de poder finalmente compartir una mirada detrás de escena de cómo han logrado tener éxito en un modo tan grande en el mundo».

La película fue coescrita por Frith y Sandy Cameron y producida por David Elliot-Jones, Cameron y Naomi Ball. Fue apoyado por Screen Australia, con South Australian Film Corporation y Adelaide Film Festival Investment Fund, en asociación con VicScreen.

«Mockbuster es un documental único en su tipo: poco convencional, caótico y, en última instancia, lleno de corazón», dijo el director de documentales de Screen Australia, Richard Huddleston. «Siguiendo al director Anthony Frith, la singular visión del equipo de crear el próximo B Grader ofrece al público un acceso totalmente original a todas las áreas de la industria cinematográfica».

La película está producida por Mostly True Media y Walking Fish Productions. La mayor inversión en producción provino de Screen Australia, en asociación con South Australian Film Corporation, Adelaide Film Festival, Giant Pictures y VicScreen. Fue financiado con el apoyo de KOJO Studios, Green Marble Productions y Time Horse Productions.