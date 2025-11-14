Mobnas no es un sueño, esta es una fila de vehículos fabricados por Pindad desde Maung hasta Tiger Tanks.

Yakarta, VIVA – El plan del gobierno dio origen auto nacional (mobnas) volvió a estar de moda después de que el Ministerio de Industria confirmara la aceleración de los preparativos para este proyecto. El ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, dijo que el Ministerio de Industria y PT pindad (Persero) ha discutido en detalle la técnica y el concepto de Movilización Nacional, desde los tipos de vehículos, las estrategias de precios, los servicios posventa hasta la preparación tecnológica y la financiación.

El presidente Prabowo Subianto también dio instrucciones para que Indonesia tenga inmediatamente un vehículo nacional que se produzca íntegramente en el país. La discusión entre las dos agencias también abordó el concepto de transferencia de tecnología y la posible presencia de socios adicionales para fortalecer las capacidades de producción y el financiamiento.

Con la reputación de Pindad como el mayor productor de equipos de defensa y seguridad en Indonesia, el historial de esta empresa está en el centro de atención. Entonces, ¿qué vehículos ha producido Pindad? Este es el resultado resumido VIVA Automotriz Del sitio web oficial de la empresa, viernes 14 de noviembre de 2025.

Decenas de Anoa Panzer hacen guardia antes de la toma de posesión del presidente en la RPD

La cartera de Pindad hasta ahora ha demostrado una sólida capacidad técnica. Uno de los productos más conocidos es el Maung MV1 4×4, un vehículo táctico ultraligero para cuatro personas. Con un peso de combate de tres toneladas, 184 CV de potencia, transmisión automática y una autonomía de crucero de 600 km.

Maung demostró las capacidades de ingeniería de Pindad en el diseño de vehículos resistentes en terrenos extremos. No pocos piensan que una plataforma como esta podría ser un embrión para el desarrollo de vehículos tácticos civiles, una oportunidad relevante en el contexto de las mafias nacionales.

En la clase blindada, Pindad cuenta con el Harimau APC y el Harimau Medium Tank, dos vehículos de orugas equipados con protección STANAG Nivel III y un motor de 711 HP. El APC se utiliza para transportar tropas, mientras que el Tanque Medio lleva un cañón de 105 mm para operaciones de ataque directo.



Tanque mediano Tiger fabricado por PT Pindad que ha sido encargado por Filipinas.

Ambos son una prueba de que Pindad es capaz de integrar sistemas de armas, protección balística y diseño. trabajo pesado complejas, estas capacidades tienen el potencial de traducirse en altos estándares de seguridad en los futuros vehículos civiles.

La línea Anoa 2 es el icono de Pindad más completo. Esta plataforma 6×6 viene en varias variantes: APC, anfibio, comando y control, ambulancia, lanzador de mortero, recuperación, transporte de municiones y transporte de combustible. Todos están equipados con 320 CV de potencia, protección STANAG Nivel I (actualizable), 600 km de autonomía y construcción modular.