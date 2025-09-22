Mo Amer establece el nuevo «mundo salvaje» de Netflix Special

Mo Amer ha establecido su tercer especial de comedia de Netflix, «Wild World», que debutará en la plataforma el 28 de octubre.

Netflix llama al especial una «hora oportuna y ferozmente honesta» que ve al comediante de pie celebrando su herencia palestina, reviviendo el nacimiento de su hijo y apuntar a la TSA.

Amer es el cocreador y estrella de la serie de comedia de Netflix «Mo», que debutó en 2022 y funcionó durante dos temporadas. La comedia de situación se basa libremente en la propia vida de Amer como refugiado palestino que vive en Texas.

Como cómic de pie, Amer entregó el «Vagabond» especial en 2018 y lo siguió con el «Mahoma en Texas» de 2021 horas, ambos para Netflix. A principios de este año, Amer se dirigió a la gira de comedia «El Oso Palestino», que es español para «el oso palestino».

En sus primeros días como comediante, Amer encontró un aliado en Dave Chappelle, quien lo invitó a la gira en 2015 y lo hizo salir a Ohio durante la pandemia para actuar en su club de comedia Covid-Bubble. En junio, Chappelle dio una rara entrevista con Variedaduniéndose a Amer en un Conversación de actores sobre actores sobre la comedia política, «Saturday Night Live» y «Mo».

Además de su comedia en vivo, Amer protagonizó el programa Hulu de Ramy Youssef «Ramy», y en 2022 apareció en la película de cómics de DC 2022 «Black Adam», dirigida por Dwayne Johnson.

«Mo Amer: Wild World» está dirigida por el propio Amer y ejecutivo producido por Mike Bertolina y Mustafa Abuelhija. All Things Comedy es la compañía de producción.