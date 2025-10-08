Mnemonica Cloud Platform y todo en uno Toasts de contenido de contenido 10 años

A principios de la década de 2010, cuando el cineasta y empresario italiano Piero Costantini estudió el estado de la industria, vio una amenaza inminente en el horizonte. La producción de películas estaba cambiando cada vez más de analógico a digital, y Costantini, que se especializó en postproducción, reconoció que la industria simplemente no estaba equipada para administrar las cantidades masivas de datos que se cargan en la nube.

«Hubo un problema de almacenamiento», dice Costantini Variedad. «No había servicios para manejar una gran cantidad de datos en ese momento».

A lo largo de sus años trabajando en postproducción, Costantini había acumulado más y más discos duros, que habían comenzado a desarchar sus estanterías y reunir polvo en su sótano. Los archivos se perdieron o corrompieron fácilmente. El caos reinó.

A medida que la transformación digital acumulaba velocidad, Costantini se dio cuenta de que lo que él y los cineastas como él necesitaban era una plataforma segura y segura para almacenar y administrar todos esos terrabios, para moverlos «del sótano a la nube».

En 2015, Costantini fundó Mnemonica, un centro de contenido todo en uno que describe como un «ecosistema vivo del cine digital». El servicio proporciona una plataforma en la nube fácil de usar que permite a los profesionales de la industria del cine y la televisión colaborar en tiempo real, lo que les permite transmitir el contenido de forma segura, transferir archivos y archivar maestros digitales, utilizando una plataforma a la que se puede acceder desde cualquier escritorio o dispositivo móvil. Su objetivo final es proporcionar un hogar digital completo para el cine contemporáneo, donde cada trabajo puede ser concebido, creado, compartido y preservado.

Desde su lanzamiento, Mnemonica ha admitido aproximadamente mil producciones, muchas de las cuales se han distribuido a nivel mundial en plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, HBO, Sky y Paramount+. Celebrando el aniversario de diez años de la compañía esta semana en Roma’s Mercado de MIACostantini, el CMO Stefano Diana y el equipo de Mnemonica organizarán un evento el 9 de octubre para presentar a los invitados de la industria al Archivo Mnemonica, que la compañía describe como la primera solución en la nube europea diseñada específicamente para la preservación activa y a largo plazo del contenido audiovisual digital.

Costantini llama al lanzamiento «un momento crucial para la preservación de nuestro patrimonio cinematográfico».

«Esta iniciativa innovadora cumple con la misión de Mnemonica, el arte de recordar, y … completa su función como un centro de contenido para la industria del cine global: un espacio donde se puede nacer, desarrollar, distribuir y vivir con el tiempo», dice.

Desde su inicio, la mnemónica se ha posicionado como una solución adaptada única para los desafíos que enfrentan los profesionales de la industria del cine, precisamente porque fue diseñado por «personas que provenían del cine, por lo que entendía bastante bien cuáles eran sus necesidades», según Costantini.

La columna vertebral de la producción de Mnemonica es una arquitectura flexible que ayuda a centralizar y administrar todas las etapas de producción en una plataforma simple y segura: desde la fundición y la exploración de ubicación hasta las pruebas de cámara, los diarios, la edición, la postproducción de audio y video, incluso ofreciendo una plataforma VOD para equipos de filmación para ver su trabajo terminado.

Diana, que ha estado con la compañía desde el principio, señala que la fortaleza de la plataforma es que «no está impulsada por la tecnología. Está impulsado por la vida real».

«El diseño del sistema era que no deberíamos tener flujos de trabajo excesivos de ingeniería, procesos excesivos de ingeniería. Debido a que habíamos visto que las plataformas demasiado diseñadas no serían adoptadas por el cine real [professionals] En sus vidas reales «, dice Diana.» Tienen sus hábitos. Tienen sus vidas desordenadas. Tienen que ser muy rápidos. Tienen que adaptarse «.

Con ese fin, la plataforma se construyó con una comprensión del trabajo constante y colaborativo que se destina a la producción de cine y televisión, conectando a las personas y departamentos en tiempo real. Su transferencia de datos bidireccional integrada permite a los usuarios intercambiar archivos de cualquier tamaño sin dejar el entorno seguro de la plataforma, simplificando y conectando todas las fases del ciclo de vida de una producción.

Ese aspecto colaborativo subraya una creencia central de los fundadores de la compañía de que «los datos tienen valor solo cuando se comparten», según Diana. «Queríamos que esta plataforma fuera una red social de profesionales de cine que se reúnan en los medios de comunicación».

Mnemonica Archive es el siguiente paso para promover esa misión. Diseñado para el archivo activo de los activos originales en un entorno estructurado al que se puede acceder en cualquier momento, el servicio se desarrolló en respuesta a una creciente demanda de confiabilidad, accesibilidad y seguridad en la administración de archivos audiovisuales, para abordar la pregunta en nuestro panorama digital siempre cambiante de dónde se almacenan los activos y por cuánto tiempo seguirán accesibles.

Además, Mnemonica Archive fue concebido tanto para los productores, emisores y plataformas de transmisión como para archivos, bibliotecas e instituciones de películas, cuerpos centrados colectivamente en «el arte de recordar», como sugiere nombre de la compañía.

Diez años después de su lanzamiento en Roma y asegurar un punto de apoyo en Italia, Mnemonica ahora está lista para expandir sus operaciones, con planes de implementar en el Reino Unido, España, Francia y Alemania en los próximos dos años. Como la primera compañía italiana en ganar las herramientas innovadoras y modelos de negocios de Creative Europe Media, Costantini insiste en que «este es el momento para ser internacional», promoviendo la misión de Mnemonica de «preservar el patrimonio de cine de los países europeos».

«Queremos convertirnos en el archivo de todas las compañías de producción independientes: almacenar sus plataformas digitales en la nube, en lugar de usar los sótanos», dice. «Los sótanos están explotando. No hay más espacio y no hay posibilidad de mantener esta situación para los propietarios de contenido. El problema es real, es actual, es urgente».

El mercado MIA de Roma se ejecuta del 6 al 10 de octubre.