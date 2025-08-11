MLSC Semarang Series 1 2025, el ecosistema de fútbol femenino comienza a moverse

VIVA -La atmósfera caliente se presenta en el partido final Milklife Soccer Challenge Semarang Series 1 2025-2026. Ubicado en el estadio de la Universidad Diponegoro, Tembalang, Semarang, domingo 10 de agosto de 2025, miles de seguidores empacaron las gradas y gritaron entusiasmo por su equipo favorito. En la categoría KU-12, SDN Sendangmulyo 04 parecía superior, mientras que KU-10 pertenecía a SDN Klepu 03, quien anotó con éxito un hat-trick de campeonato.

El partido final de KU-12 reunió a SDN Sendangmulyo 04 y SDN Karangsono 2 Mranggen. Desde el silbato inicial, el equipo del entrenador Bagas apareció Trengginas. Dirigidas por Kaisa Fatikha Ar-Ridho, inmediatamente asaltaron la línea de fondo del oponente.

La victoria del equipo de Sendangmulyo se abrió en el minuto 8 a gol Janeeta Alodya resulta de la asistencia Alice Vinorea Putri. No pasó mucho tiempo, Alice anotó el segundo gol un minuto después. Antes del descanso, Janeeta anotó su segundo gol después de que pasear el balón más allá de la defensa y conquistó el portero Aurelly Septa Rayana. La primera ronda cerró con una puntuación de 3-0.

En la segunda mitad, la intensidad no disminuyó. Aunque había arrojado varias oportunidades, el trío Queennara -Janeeta -aalice nuevamente se volvió loco. Su colaboración elegante produjo tres goles adicionales en los minutos 22, 23 y 28. El puntaje final de 6-0 para SDN Sendangmulyo 04.

«Estoy muy feliz, nuestra química en frente es realmente buena. Todos los goles anotados. La defensa también es realmente genial. ¡Gracias, amigos!» dijo Janeta, quien también ganó el máximo anotador de KU-12 con un puntaje de 21 goles.

Esta victoria se sintió dulce porque antes, en la edición de febrero de 2025, solo pudieron terminar como finalistas. Ahora, el trofeo del campeonato se trae oficialmente a casa.

«El rendimiento de los niños es extraordinario, desde la fase grupal hasta la final que son consistentes. Esta victoria es el resultado del trabajo duro y la capacitación de rutina, tanto en la escuela como en SSB», dijo el entrenador Bagas.

Sdn klepu 03 hattrick ku-10 campeón

En la categoría KU-10, el dominio de SDN KLEPU 03 es innegable. Vencieron a SD Nasima con una puntuación de deslizamiento de tierra de 4-0 en el partido superior. ¡Su jugador clave, Shakila Azalia Ardani, se convirtió en la estrella del campo con cuatro goles, también conocido como Quattrick!

El gol de apertura fue anotado por Shakila en el quinto minuto, utilizando el error del portero de SD Nasima. Antes del medio tiempo, Shakila agregó un gol a través de un hermoso tiro libre. Se marcaron dos goles adicionales en la segunda mitad, asegurando el tercer título consecutivo para SDN KLEPU 03.

«Los niños juegan extraordinarios. Este es el resultado de ejercicios disciplinarios. Pero el viaje no está terminado, continuaremos limpiando», dijo el entrenador de Althariq, Bagus Istianto.

Milklife Soccer Challenge no se trata solo de la competencia, sino también de una motocicleta que impulsa la resurrección del fútbol femenino. A esta serie asistieron 1.213 estudiantes de 64 MI y escuelas primarias en Semarang y sus alrededores.

Este fenómeno alienta a una serie de SSB en Semarang a abrir una clase de mujer especial, como Bhaladika Pertiwi, Arema FC Women Academy y Ratihanika Putri Semarang.

«El ecosistema ha comenzado a formarse. Esto no es solo una cuestión de semarang, sino que las tendencias nacionales. Los niños tienen un foro, pueden desarrollarse y continuar al nivel profesional», dijo el entrenador en jefe Milklife Soccer Challenge, Timo Scheunemann, UEFA, un entrenador con licencia de Alemania.

En línea con Timo, Yoppy Rosimin, director del servicio deportivo de la Fundación Djarum, enfatizó su compromiso de alentar el crecimiento del fútbol femenino a través de torneos escalonados.

«La regeneración continúa. A partir de KU-8 a KU-16, queremos que el fútbol femenino indonesio sea más fuerte y conocido por el mundo», dijo Yoppy.

Lista de Milklife Soccer Challenge Semarang 1 2025-2026 Campeones

Categoría de edad 10

Campeón: SDN KLEPU 03

Subcampeón: SD Nasima

El máximo anotador: Shakila Azalia Ardani – Sdn Klepu 03 (37 goles)

Mejor jugador: Asancaya Jasmine – SD Nami

Mejor portero: Wisma Mandhe Hita – Sdn Klepu 03

Equipo de juego limpio: SDN.

Categoría de edad 12

Campeón: SDN Sendangmulyo 04

Subcampeón: Sdn Karangsono 2 Mranggen

El máximo anotador: Janeta Alodya – SDN Sendangmulyo 04 (21 goles)

Mejor jugador: Erlinda Julita Ragil Pratiwi – Sdn Klepu 03

Mejor portero: Khanza Mutia Nindyanti – SDN Wonotingal

Equipo de juegos justo: SDN Karangayu 02