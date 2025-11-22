MLSC Jakarta Series 1 2025/26 bate récord

VIVA – El evento MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Jakarta Series 1 2025-2026 se convirtió oficialmente en la conclusión más animada de la serie de torneos celebrados en 10 ciudades a lo largo de esta temporada.

Lea también: Indonesia será la sede de la Liga de Campeones Asiática de 2025, la FSMI está lista para desarrollar el minifútbol



La competición de fútbol femenino a nivel de escuela primaria se llevará a cabo desde la ronda de clasificación del 7 al 9 de noviembre de 2025, y continuará hasta la fase de torneo del 18 al 23 de noviembre de 2025.

Todos los partidos se centrarán en el Kingkong Soccer Arena y el estadio Atang Sutresna Kopassus, Cijantung, al este de Yakarta. Estas dos sedes son testigos de cómo Yakarta emergió como la serie más especial de todo el MLSC.

Lea también: Construyendo un ecosistema deportivo nacional a través de una filosofía de campeón



No en vano, Yakarta registró el récord de mayor participación en la historia del MLSC. Participaron en total 2.695 alumnas de 156 escuelas primarias y madrasas de Ibtidaiyah. Están divididos en 240 equipos, compuestos por 76 equipos KU-10 y 164 equipos KU-12. Esta fantástica cifra convierte a MLSC Jakarta en la serie con más participantes desde que se lanzó esta competición.

El director de programa de la MLSC, Teddy Tjahjono, calificó este logro como prueba de la explosión de entusiasmo entre la generación más joven por el fútbol femenino.

Lea también: La diáspora indonesia en Qatar celebra un divertido torneo de fútbol, ​​que se convierte en un evento de amistad y orgullo por la patria



«Yakarta fue la serie de cierre en 2025 e inmediatamente rompió el récord de participantes, casi 3 mil niños se unieron a MLSC. Este es el récord más grande que ingresa al segundo año de MLSC», dijo Teddy.

Destacó que este gran salto demuestra el mayor interés de las niñas por saltar al mundo del fútbol.

«Esto indica que la demanda y el interés por que los niños jueguen al fútbol femenino está aumentando. En términos de calidad, también ha aumentado con respecto a series anteriores. Esto nos hace aún más optimistas de que el desarrollo del fútbol femenino en el futuro será mucho mejor», añadió.

Esta tendencia de creciente participación ha sido claramente visible en los últimos dos años. En MLSC Jakarta Series 1 en 2024, el número de nuevos participantes fue de 368 estudiantes. Ese número se disparó inmediatamente a 1.359 alumnas en la Serie 2 en noviembre. La tendencia positiva continuó en la edición de mayo de 2025, que reunió a 1.601 participantes.

Con este gran impulso, Teddy confía en que MLSC seguirá desarrollándose en los próximos años.

«Creemos que la confianza del público creada hará que la serie MLSC en 2026 sea aún mejor, tanto en términos de cantidad como de calidad», subrayó.