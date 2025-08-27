Yakarta, Viva – Organización fundadora de fiestas GolkarDeliberación familiar de la cooperación mutua (Mkgr) celebrará una gran deliberación (Meacas) 10 en el Hotel Fairmont, Yakarta del 29 al 30 de agosto 2025.

MKGR Tesorero general, Dyah Roro Esti dijo que en los Mubes su partido también celebró las elecciones Presidente (Ketum) Nuevo.

«Las décimo Mubes también están de acuerdo con AD/Art en un período o cinco años, se celebra una nueva elección del presidente general. Así que este es un lugar para hacer esto», dijo Dyah Roro en una conferencia de prensa el miércoles 27 de agosto de 2025.

Dyah Roro explicó, el registro de candidatos para el presidente general (Ketum) de MKGR se abrirá el jueves 28 de agosto de 2025 mañana.

«Con respecto al candidato (Ketum) por un tiempo, se abrirá mañana para registrarse», dijo.

En cuanto a los Mubes, Dyah Roro dijo que su partido invitaría directamente al presidente general del Partido Golkar Bahlil Lahadalia y miles de invitados.

Además, habrá invitados especiales que también asistirán al evento MKGR MKGR.

«Y el resto también son muchos otros invitados, por supuesto, también esperamos invitados especiales que estarán presentes en la actividad», dijo.

Dyah Roro espera que con las décimas MKGR con una nueva gestión pueda dar a luz a los programas que defienden el espíritu de la cooperación mutua.

«Entonces también pudo tener un impacto positivo en la comunidad en general en general», concluyó Dyah Roro.