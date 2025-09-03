MKD envió una carta al Secretario General del DPR para detener los salarios de los miembros de la junta no activa

Yakarta, Viva – Presidente del Tribunal Honorario de la Cámara de Representantes (MKD), Nazaruddin Dek Gam hizo hincapié en que su partido había escrito a los DPR RI. salario Y Prestación Para miembros de la junta cuyo partido está desactivado.

«MKD ha enviado una carta al Secretario General del DPR para detener otros salarios para los miembros que han sido desactivados», dijo Dek GAM cuando se contactó el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Vicepresidente de la Comisión III del Parlamento Indonesio, Ahmad Sahroni Foto : Viva.co.id/andri Mardiansyah (Padang)

Por otro lado, la solicitud de mazo de GAM para detener los salarios no se centró en cinco miembros de la junta que luego fueron desactivados por sus respectivas partes. La solicitud se realizará para los miembros del consejo que se desactivan más adelante.

«Sí, no mencionamos cinco, podría aumentarse más tarde. De todos modos, para los miembros que han sido desactivados en la fiesta. Haremos más profundización, a quién más llamaremos. Los cinco han sido desactivados por la fiesta, puede aumentar. Más tarde veremos, así que no mencionaremos a las cinco personas», dijo.

Admitió que en las reglas MPR, DPR, DPRD y DPD (MD3), no se incluyó en relación con las reglas y beneficios salariales de los miembros de la junta no activos. Sin embargo, su partido todavía lo presentó para que pudiera realizarse.

Porque, dijo, las disposiciones relacionadas con el salario y los beneficios son la autoridad del parlamento indonesio.

«Sí, de hecho en MD3 no se mencionó, pero MKD preguntó. Le preguntamos al Secretario General», dijo.

Para información, cinco Miembro de DPR RI de varias facciones ha sido recientemente desactivado por su partido original debido a declaraciones y acciones que obtienen controversia.

El quinto es ahmad Sahroni y Nafa Urbach del Partido Nasdem, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio así como el principal alias solar Vas a De Pan, y Adies Kadir de la fiesta de Golkar.

El Partido Golkar ha desactivado el vicepresidente del Parlamento Indonesio, Kadir, desde el lunes 1 de septiembre de 2025, después de que sus comentarios sobre el aumento en la asignación de la junta desencadenaron una polémica.

Mientras tanto, el Partido Nasdem tomó la decisión de desactivar a Ahmad Sahroni y Nafa Urbach después de que ambos emitieron una declaración pública que se consideró violar la actitud oficial del partido.

Por otro lado, Pan desactivó a Eko Patrio y Uya Kuya porque se consideró que tomaba medidas que no estaban en línea con la política interna del partido.