MKD celebrará una audiencia de ética entre Sahroni y Adies Kadir la próxima semana

Jacarta – Casa del Tribunal de Honor (MKD) lo sostendrá sesión presuntas violaciones éticas por parte de varios miembros del consejo que han sido suspendidos por la facción.

Lea también: Chistes Prabowo realizará otro retiro ministerial después de un año de gobierno



Los miembros del consejo en cuestión son: Ahmad Sahroni y Nafa Urbach de la facción del Partido Nasdem, Adies Kadir de la facción Golkar, Uya Kuya y Eko Patrio de la facción del Partido Mandato Nacional (PAN).

Vicepresidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Sufmi Dasco Ahmad dijo que su partido había dado permiso al MKD para celebrar el juicio.

Lea también: Prabowo celebra sesión plenaria de gabinete en el primer año de su gobierno



«La dirección de la RPD ha dado permiso para celebrar una sesión abierta del MKD durante el receso», dijo Dasco a los periodistas el jueves 23 de octubre de 2025.

Dasco explicó que el liderazgo de la RPD recibió previamente una carta del MKD la semana pasada sobre la celebración de un juicio para Sahroni cs.

Lea también: Prabowo celebrará mañana una sesión plenaria de gabinete



Su partido, dijo Dasco, dio permiso y entregó la agenda completa del juicio al MKD. El juicio comenzará el 29 de octubre de 2025.

«Y la agenda se entrega completamente al MKD, cuyo inicio está previsto para el 29 de octubre de 2025», subrayó.

Como se informó anteriormente, varios partidos políticos desactivaron recientemente a sus cuadros de la RPD debido a declaraciones y acciones que generaron controversia.

El Partido Nasdem desactivó a Ahmad Sahroni y Nafa Urbach. PAN desactiva a Eko Patrio y Uya Kuya. Golkar suspendió a Adies Kadir, vicepresidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, tras sus comentarios sobre el aumento. prestación el consejo cosechó polémicas.