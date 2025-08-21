Películas MK2 ha abordado «El sol se levanta sobre todos nosotros», un drama chino dirigido por Cai Shangjunel aclamado cineasta de «People Mountain People SeaQue ganó el Premio Silver Lion en Venecia en 2011.

Marcando el regreso de Cai a la competencia de Venecia, «el sol sale sobre todos nosotros» se desarrolla en la China contemporánea y sigue a una mujer cuya vida se volcó cuando su ex novio, que cumplió tiempo después de tomar la culpa de un crimen que cometió, inesperadamente reaparece.

La película contemplativa, que explora el perdón y el peso del pasado, está encabezado por Xin Zhilei, quien ganó el Silver Bear en Berlín por su actuación en «CrossCurrent» en 2016 y recientemente protagonizó la serie de drama de Wong Kar-Wai «Blossoms Shanghai». Ella protagoniza frente a Zhang Songwen («The Pioneer») y Feng Shaofeng («Wolf Totem»).

Guangzhou Mint Pictures y Guangzhou Zizai Media produjeron «The Sun Rises On Us Aly», cuyo equipo clave incluye al director de fotografía Kim Hyunseok («Muy largo, mi hijo»). Mk2 Films manejará las ventas internacionales en la foto.

Es una de las tres películas asiáticas que competirá en Venecia, junto con «No otra elección» de Park Chan-Wook y «Girl» de Shu Qi.

Las películas de Mk2 también estarán presentes en Venecia con «Late Fame», la película de Kent Jones protagonizada por Willem Dafoe y Greta Lee. Entamblea «Mayo de diciembre«CO-PROFESOR SAMY BURCH y PRODUCTOR Películas asesinas‘Fama tardía «se estrenará en la sección Orizzonti.

La compañía está saliendo de una exitosa edición de Cannes en la que ganó nueve premios en total, incluida la Palma de Oro con «It Bashho» de Jafar Panahi, el gran premio con el «valor sentimental» de Joachim Trier y el mejor director de Kleber Mendonça Filho «The Secret Agent».