MK2 Films adquiere ‘Vals con Bashir’ de Ari Folman

Películas MK2 ha adquirido derechos mundiales sobre Ari Folman‘Waltz With Bashir’, tras un acuerdo firmado con Bridgit Folman Film Gang. Se está llevando a cabo una nueva restauración 4K de la película y se estrenará este año.

"Waltz With Bashir" se estrenó en competencia en el Festival de Cine de Cannes en 2008 y abrió nuevos caminos con su fusión de animación y narración documental. La película ganó el Globo de Oro a la mejor película en lengua extranjera y recibió una nominación al Premio de la Academia en la misma categoría, convirtiéndose en la primera película animada en lograr esa distinción.

La película sigue la búsqueda de un exsoldado israelí para recuperar recuerdos reprimidos de su experiencia durante la Guerra del Líbano de 1982.

“Waltz With Bashir” “sigue siendo una exploración profundamente poderosa de la memoria, el trauma y las duraderas consecuencias humanas de la guerra”, dijo MK2.

La película ha sido reconocida en numerosas clasificaciones críticas importantes, incluidas las «100 mejores películas del siglo XXI» de The Guardian y las «100 mejores películas del cine mundial» de Empire. Tiene una calificación del 97% en Rotten Tomatoes.

La colección de animación de MK2 incluye "Mars Express" de Jérémie Périn, "Calamity" de Rémi Chayé y "The Inventor" de Jim Capobianco, y las próximas películas "Mu Yi" de Julien Chheng, "Fleur" de Rémi Chayé y "Outfoxed!" por Paul Bolger.