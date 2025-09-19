MK rechazó los resultados de la demanda de PSU del Papua Pilgub, Golkar le pidió al público que permaneciera unido

Yakarta, Viva – Tribunal Constitucional (Mk) Rechace el reclamo de los resultados de la re -votación (psu) contra el pilgub Papuasia. Vicepresidente GolkarIdrus Marham reveló el mensaje del presidente general, Bahlil Lahadalia para invitar a personas en la provincia de Papua a permanecer unidas a pesar de que la demanda fue rechazada por el Tribunal Constitucional.

La declaración de Idrus respondió al veredicto del Tribunal Constitucional sobre la victoria de la pareja de Mathius Fakiri y Aryoko Rumaropen como gobernador y vicegobernador de Papua elegido para el período 2025-2030.

«El papel del presidente del Partido Golkar DPP Bahlil Lahadalia como hijo de la nación de Papua es reconocido o no reconocido, pero si queremos ser honestos, su papel es muy grande en la entrega de esta victoria», dijo Idrus en Yakarta, citado el viernes 19 de septiembre de 2025.



Presidente del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Idrus consideró que Bahlil tenía un papel importante en la victoria de la pareja de Mathius-Ararioko en Papua. Recuerde, Bahlil es un hijo nativo de la tierra de Papua.

«Debido a eso, de hecho, debe tener una gran influencia para ofrecer la victoria de la pareja de candidatos para gobernador y vicegobernador que fueron llevados por el Partido Golkar y varios otros partidos políticos dirigidos juntos a hoy», dijo.

Bahlil, dijo Idrus, recordó a toda la comunidad, especialmente a las parejas gobernador y representantes que fueron elegidas para desarrollar conjuntamente la región de Papúa. Y capaz de presentar un programa de bienestar comunitario.

«La unión, el distintivo de Royong, Kipanan, estos valores que realmente nos inspiran a regresar juntos para cuidar, desarrollar la región papú. Esa es la dirección de Bung Balil Lahadalia a todos nosotros y creo que esto es muy claro», dijo Idrus.

«Sí, está muy claro su dirección. Y por eso el gobernador y el vicegobernador a pesar de que fue apoyado por el Partido Golkar y varios otros partidos, incluido Gerindra, sí, esto es 16 partidos de apoyo, pero una vez elegido, la pareja candidata es el gobernador y vicegobernador de Papua», continuó.

En la misma ocasión, el subsecretario general (Wasekjen) del Partido Golkar DPP Umar Lessi DPP Golkar Party dio la bienvenida a esta victoria de alegría.

«Por supuesto, también quiere expresar su gratitud y agradecimiento a todos los partidos de coalición y amigos voluntarios, partidarios y, por supuesto, a la gente de Papua, los medios de comunicación que no olvidan también publicar varios tipos de actividades y agendas de la fiesta de la coalición para ganar las elecciones en Papua», explicó.

Además, Lessi enfatizó que el desarrollo de la región de Papua debe estar juntos para tener éxito en el programa nacional.

«Lo más importante que queremos transmitir con el final de esta PSU, por supuesto, debemos centrarnos en la nueva pareja de gobernadores y gobernadores adjuntos, centrarnos en cómo administrar programas de desarrollo de acuerdo con la Astacita del presidente», dijo.

Mientras tanto, el jefe de la Agencia Nacional de Testigos del Partido Golkar (BSNPG) Syahmud Ngabalin comparó el Papua Pilgub como las elecciones presidenciales. Porque, la dinámica que se desarrolló en la tierra de Cendrawasih varios desafíos.

«La PSU en Papua es la última PSU, por lo que esta es una preocupación nacional. Entonces, si el término en Papua es una elección regional de las elecciones presidenciales», dijo.

Esperaba que la victoria de la pareja de Mathius-Haryoko pudiera desarrollar una comunicación efectiva entre el gobierno local y la comunidad.

«Así que esperamos que con la victoria de Mariyo, esto se pueda construir de manera más efectiva y pueda abrazar toda la kemah», dijo.