MK rechaza la demanda de la ley TNI, la razón es que no se han probado todas las propuestas de la solicitud

Yakarta, Viva -El Tribunal Constitucional rechaza las pruebas formales de la ley número 3 de 2025 sobre las enmiendas a la ley número 34 de 2004 sobre el Ejército Nacional Indonesio (ley TNI) porque no se prueba la propuesta completa de la aplicación.

Mk Rechaze la solicitud de la Fundación de Ayuda Legal de Indonesia (YLBHI), una Asociación de Iniciativa Comunitaria Participatoria para la Transición de Justicia (imparcial), una asociación de la Comisión para personas desaparecidas y víctimas de violencia (contraste), activistas de WD Rahman en el caso 81/PUU-XXIII/2025.

«Rechazando la petición del peticionario I hasta el peticionario IV por completo», dijo el Presidente del Justicia Suhartoyo en la pronunciación de la decisión en la Sala de la Corte Plenaria del Tribunal Constitucional, Yakarta, el miércoles.

El caso también fue solicitado por activistas que también se encargaron de la casa de Fatiah Maulidiyanty y una estudiante llamada Eva Nurcahyani. Sin embargo, se declaró que los dos solicitantes no tenían una posición legal por parte del tribunal.

Jefe del Centro de Información de la Sede de TNI, General de Brigadier (Mar) Tni Freddy Ardianzah (segundo desde la izquierda)

«Aparecer las solicitudes de V y VI no se pueden aceptar», agregó Suhartoyo.

El Tribunal declaró que el argumento de los peticionarios con respecto a la planificación de la revisión de la ley TNI en el Programa de Legislación Nacional Prioritaria (Prolegnos) en 2025 se llevó a cabo en violación de procedimientos que no eran razonables según la ley.

El Tribunal Constitucional también declaró que el argumento de los peticionarios con respecto a la revisión de la ley de TNI no era «operandia» o se trasladaba, por lo que no debía superar la etapa de planificación y la etapa de la formación de leyes también fue injustificada según la ley.

Otro argumento que fue considerado irrazonable según la ley por el Tribunal Constitucional, es decir, relacionado con la revisión de la ley TNI no estaba en línea con la agenda de reforma de TNI determinada por varias políticas legales con respecto al TNI después de la reforma de 1998.

El tribunal evalúa en el proceso de revisión de la ley TNI, gobierno y RPD Como la formación de la ley ha hecho un esfuerzo para abrir el espacio para la participación comunitaria.

Se considera que la formación de la ley ha hecho esfuerzos, tanto a través de diversas discusiones públicas como a través del método para compartir información electrónicamente a través de la página oficial o el canal de YouTube al que el público puede acceder.

«Esto significa que la formación de la ley ha proporcionado varias opciones de métodos o medios de participación pública, y no existe un esfuerzo por evitar que las personas que desean participar en el proceso de formación de un proyecto de ley en la enmienda a la Ley 34/2004 (Ley TNI)», dijo el juez constitucional M. Guntur Hamzah leyendo consideraciones legales.

Mientras tanto, relacionado con la polémica de la reunión de consignación del Comité de Trabajo del Bill TNI en uno de los hoteles de lujo en el centro de Yakarta, el tribunal dijo que la reunión estaba realmente abierta al público como se indica en las actas de la reunión.

Con respecto al tema de los documentos a los que el público no puede acceder, según el tribunal, no es apropiado si está asociado con violaciones del principio de apertura. Porque, además de ser transmitido a través de la página oficial y el canal DPR de YouTube, el acceso a la información también se puede conocer a través de los resultados de las entrevistas con el equipo de medios después de la reunión.

Asintel Kaskostrad Brigadier General Muhammad Nas se encuentra con Massa Ojol Front Mako Brimob

«Por lo tanto, en base a estos hechos legales, la formación de la ley ha proporcionado acceso a través de la página oficial y el canal DPR de YouTube, así como los resultados de las entrevistas realizadas por los medios de comunicación en cada etapa de la discusión del proyecto de ley de quo (el) ha demostrado los esfuerzos para formar la ley para abrir el acceso a la información más amplia al público», dijo Guntur.

El veredicto no es unánime. Cuatro jueces, comenzando por el Presidente del Tribunal Constitucional Suhartoyo, el vicepresidente del Tribunal Constitucional Saldi Isra y la jueza constitucional Enny Nurbaningsih y Arsul Sani tienen diferentes opiniones sobre la decisión en cuestión.

El Tribunal Constitucional decidió los cinco casos formales de la ley TNI el miércoles. Además del caso número 81/PUU-XXIII/2025, el tribunal también decidió el caso número 75, 69, 56 y 45/PUU-XXIII/2025. Sin embargo, el tribunal decidió que los otros cuatro casos eran inaceptables porque los solicitantes, todos los cuales eran estudiantes, no tenían posición legal. (Hormiga)