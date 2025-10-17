MK rechaza demanda, el Partido Laborista pide a la RPD que acelere la revisión de la ley electoral

Jacarta – partido laborista alentar a la RPD a acelerar las discusiones sobre la revisión de la Ley Número 7 de 2017 sobre Elecciones Generales (UU. Elección) después de que el Tribunal Constitucional no pudiera aceptar su solicitud de revisión judicial de los umbrales parlamentarios.

«Seguiremos unidos mkaunque nuestra petición esta vez no ha sido concedida por el Tribunal. Sin embargo, el Partido Laborista insta a la RPD a acelerar el proceso de discusión de la revisión de la Ley Electoral, dijo el viernes el vicepresidente del Partido Laborista, Said Salahudin, en un comunicado en Yakarta.

El Partido Laborista es el solicitante de la revisión judicial del artículo 414, párrafo 1, de la Ley Electoral que regula las disposiciones sobre umbrales parlamentarios. Las normas de este artículo han sido interpretadas previamente por la Corte Constitucional mediante Sentencia Número 116/PUU-XXI/2023.

Sin embargo, el jueves 16 de octubre de 2025, el Tribunal Constitucional declaró que no podía aceptar la solicitud del Partido Laborista registrada con el número 131/PUU-XXIII/2025.

El Tribunal consideró que era prematuro presentar la petición porque los legisladores no habían realizado cambios en las reglas de umbral parlamentario como se indicó en la decisión anterior del MK.

«De hecho, hasta el día de hoy o 1,8 años después de la Decisión Número 116/PUU-XXI/2023, todavía no hay claridad por parte de la RPD sobre el concepto de rediseñar el sistema electoral de 2029, especialmente en lo que respecta a las nuevas reglas de umbral parlamentario», dijo Said.

Said también destacó la orden de la Corte en consideraciones legales que solicitó a los legisladores realizar cambios inmediatos a las disposiciones en cuestión antes de la celebración de las Elecciones Generales de 2019.

«En la Decisión Número 116/PUU-XXI/2023, y reiterada en la Decisión Número 131/PUU-XXIII/2025, el Tribunal Constitucional mencionó explícitamente la palabra ‘inmediatamente’ en su orden a la RPD de revisar la Ley Electoral», dijo.

A pesar de esto, Said afirmó que el Partido Laborista sigue siendo coherente en garantizar la abolición del umbral parlamentario (PT). La abolición del PT fue lo que pidió el Partido Laborista en su solicitud que terminó en fracaso.

«Si las reglas del PT aún se aplican, el PT debe basarse en la adquisición de votos válidos en los distritos electorales, no en la adquisición de votos válidos a nivel nacional. Esta es una regla más justa para que decenas de millones de votos de los votantes no siempre se desperdicien en cada elección», añadió Said.

Anteriormente, el Tribunal Constitucional afirmó que no podía aceptar la solicitud de revisión judicial presentada por el Partido Laborista. Según el Tribunal, aún no es el momento de presentar la petición porque el gobierno y la RPD no han implementado el mandato de la decisión anterior del Tribunal Constitucional.