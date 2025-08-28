¡ MK prohíbe el viceministro en el puesto de Tangkap

Yakarta, Viva – Tribunal constitucional (Mk) prohibió explícitamente al viceministro (Viceministro) para posiciones simultáneas como otros funcionarios estatales como notario o directores de empresas estatales o privadas, o líderes organizacionales financiados por APBN y APBD.

Esto se indicó en la última decisión del Tribunal Constitucional (MK) para el caso número 128/PUU-XXIII/2025 que se pronunció en la sesión de decisión en la sala del tribunal de MK, jueves 28 de agosto de 2025.

«Dada la solicitud del peticionario I para algunos», dijo el presidente del Tribunal Supremo Suhartoyo, leyó el veredicto.

El Tribunal incluyó explícitamente la frase «Ministro Adjunto» en la norma del Artículo 23 de la Ley Número 39 de 2008 sobre el Ministerio de Estado, que inicialmente solo contenía una prohibición Departamento duplicado para el ministro.

El Tribunal Constitucional declaró que el Artículo 23 de la Ley del Ministerio del Estado era contrario a la Constitución de 1945 de la República de Indonesia y no tenía una fuerza legal condicional siempre que no se interpretara como se indicó en el veredicto.

Con esta decisión, el Artículo 23 de la Ley del Ministerio del Estado ha leído: «Los ministros y los ministros adjuntos están prohibidos de simularmente como: a. Otros funcionarios estatales de conformidad con las regulaciones legales, b. Comisionados o directores en empresas estatales o privadas; o c. Líderes organizacionales financiados de la APBN y/o APBD».

Este caso 128 fue solicitado por el abogado Viktor Santoso Tandiasa y el taxista de motocicletas en línea de Didi Supandi. Sin embargo, el Tribunal Constitucional declaró que la solicitud de Didi era inaceptable porque la persona en cuestión no tenía una posición legal.

Con respecto a la decisión, dos jueces declararon diferentes opiniones (opinión disidente), a saber, el juez constitucional Daniel Yusmic P. Foekh y Arsul Sani. (Hormiga)