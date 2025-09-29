MK no aceptó la demanda sobre la eliminación de la columna religiosa en KTP y KK

Yakarta, Viva – Tribunal constitucional (MK) establece la solicitud de revisión judicial de la abolición de la columna de la columna religión en la tarjeta de identidad (Etc.) y tarjeta familiar (Kk) no se puede aceptar, porque la aplicación no está clara o borrosa.

El presidente de MK, Suhartoyo, en la audiencia de pronunciación del caso, la decisión del caso número 155/PUU-XXIII/2025 en Yakarta dijo el lunes que los puntos del petito propuesto por el solicitante, Taufik Umar, eran inusuales y no tenían una base legal clara y fuerte.

«El solicitante en Petitum número 4 y número 5 hace la formulación de Petitum que es inusual, inconsistente y no tiene una base legal clara y sólida porque no hay una descripción o un argumento legal que respalde la serie de descripciones en la posita (Solicitar base)», dijo Suhartoyo.

Edificio del Tribunal Constitucional (MK)

Además, Petitum no está claro porque el solicitante no explica qué leyes y regulaciones deben cambiarse mediante la formación de la ley. Según el Tribunal Constitucional, no todas las leyes y regulaciones son la autoridad del DPR y el gobierno.

Por lo tanto, a pesar de que el tribunal tiene la autoridad para procesar la solicitud, porque la solicitud del peticionario no está clara o borrosa, la solicitud principal y otros asuntos no se consideran más lejos porque no hay relevancia.

«Afirmar la solicitud del peticionario número 155 no puede ser aceptada», dijo Suhartoyo.

Se sabe que Taufik Umar probó una serie de artículos en la ley número 23 de 2006 con respecto a la administración de la población (Ley Adminduk). En esencia, solicitó que la información religiosa sobre KTP y KK se mantenga en secreto.

Según Taufik, además de la información religiosa contraproducente sobre KTP y KK desencadenó la discriminación a la violencia para que fuera contrario al Párrafo 28i (1) y el párrafo (4) de la Constitución de la República de 1945 de la República de Indonesia.

El solicitante evalúa que los datos religiosos de los ciudadanos son suficientes para ser almacenados en un chip KTP electrónico sin tener que mostrarse. Según él, la columna religiosa debe ser necesaria como datos confidenciales, como el iris ocular y las huellas digitales.

De esa manera, las partes en cuestión pueden acceder a los datos religiosos en cuestión y tener autoridad de acuerdo con sus deberes y posiciones.

En el juicio anterior (3/9), el peticionario afirmó haber sido víctima de la discriminación y casi se convirtió en víctima de asesinato en el conflicto entre las comunidades religiosas en POSO, Central Sulawesi hace unos años.

«Taufik Umar en el camino de POSO a la ciudad de Palu se reunió con una serie de KTP radicales, que en ese momento el hermano Taufik Umar conocía a muchos que experimentaron violencia y/o incluso asesinatos debido a la identificación en la columna religiosa, tanto por la pluma de los musulmanes, así como de la comunidad cristiana», dijo su abogado legal, Teguh Sugariharto. (Hormiga)