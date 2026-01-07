MK listo para enfrentar nuevas demandas del Código Penal: procesaremos como de costumbre

Jacarta – Tribunal Constitucional (mk) comenzará a procesar la solicitud pruebas Libro de leyes Ley delincuente (Código Penal) y un nuevo Código de Procedimiento Penal, mientras que el gobierno acogió con satisfacción la solicitud.

El vicepresidente del Tribunal Constitucional, Saldi Isra, afirmó que en realidad no hay nada nuevo en la solicitud de revisión judicial. Porque el Tribunal Constitucional procesará todas las solicitudes entrantes, incluido el examen del Código Penal y Código de Procedimiento Penal nuevo.

El Tribunal Constitucional celebra una audiencia sobre la disputa por los resultados de las elecciones regionales

«Si la gente quiere presentar una revisión de la ley, lo que se llama una revisión de la ley es lo mismo, ya sea que quieran un nuevo Código Penal, si quieren un nuevo Código de Procedimiento Penal, sí, lo procesaremos como de costumbre», dijo cuando se reunió en el edificio del Tribunal Constitucional de Yakarta, el miércoles 7 de enero de 2026.

Saldi dijo que el Tribunal Constitucional ciertamente estaba preparado para afrontar esta solicitud. «Porque esto es parte de lo que se presenta ante el Tribunal Constitucional si alguien presenta una demanda», dijo.

Mientras tanto, el ministro de Derecho, Supratman Andi Agtas, dijo que presentar una revisión de la ley ante el Tribunal Constitucional era un derecho constitucional de los ciudadanos. Por tanto, al gobierno no le importa.

«Es el derecho constitucional del pueblo probar una regulación cuando siente que sus derechos han sido violados y eso es lo que somos como país democrático», dijo Supratman.

Según él, el gobierno está esperando que se lleve a cabo el proceso de prueba en el Tribunal. «No hay ningún problema, de hecho es bueno para esta nación», afirmó Supratman.

Tribunal Constitucional celebra audiencia de decisión

Refiriéndose a su sitio web oficial, el Tribunal Constitucional conocerá la revisión del nuevo Código Penal y Código Procesal Penal el viernes (1/9). Lo que se conocerá ese día es el Caso Número 267/PUU-XXIII/2025.

En el caso en cuestión, los demandantes, dos empleadas privadas llamadas Lina y Sandra Paramita, probaron al mismo tiempo el nuevo Código Penal y el Código Procesal Penal. (Hormiga)