MK dio tiempo al gobierno 2 años prohibió obedientemente la posición dual de posición

Yakarta, Viva – Tribunal constitucional (Mk) da dos años para gobierno Para hacer un seguimiento del número de decisión 128/PUU-XXIII/2025 que prohíbe el Viceministro (Viceministro) hacer Departamento duplicado.

El juez constitucional Enny Nurbaningsih En una audiencia en la sala de la corte plenaria de MK, Yakarta, dijo el jueves que se dio el período de gracia para evitar el vacío legal y la incertidumbre en la implementación de la decisión del Tribunal Constitucional.

«El tribunal considera que es necesario dar un período de gracia para que el gobierno haga ajustes a las disposiciones de la prohibición del puesto de viceministro. Por lo tanto, el tribunal considera el período de ajuste requerido durante un máximo de dos años desde la decisión de un quo (esto) se pronuncia», dijo.



Edificio de la corte constitucional Foto : Entre fotos/Hafidz Mubarak

Según el tribunal, los dos años fueron suficientes para hacer cambios en la posición que había sido ocupada por el viceministro.

«Por lo tanto, hay un tiempo suficiente y adecuado para que el gobierno reemplace simultáneamente las personas que tienen experiencia y profesionalismo en la gestión de empresas estatales de acuerdo con las disposiciones legales», dijo Enny.

El Tribunal Constitucional otorgó parte de la solicitud presentada por el defensor Viktor Santoso Tandiasa. El caso fue solicitado por Viktor con el taxista de motocicletas en línea de Didi Supandi, pero el Tribunal Constitucional declaró que Didi no tenía una posición legal.

En su veredicto, el Tribunal incluyó explícitamente la frase «Viceministro» en la norma del Artículo 23 de la ley número 39 de 2008 sobre el ministerio estatal que inicialmente solo contenía una prohibición de posiciones duales para el ministro.

A través de esta decisión, el Tribunal Constitucional interpretó que el Artículo 23 de la Ley del Ministerio del Estado es:

«Los ministros y los ministros adjuntos están prohibidos simultáneamente como: a. otros funcionarios estatales de conformidad con las regulaciones legales; b. Comisionados o directores en empresas estatales o privadas; o c. Líderes organizacionales financiados de la APBN y/o APBD«

Con respecto a la decisión, dos jueces declararon diferentes opiniones (opinión disidente), a saber, el juez constitucional Daniel Yusmic P. Foekh y Arsul Sani. (Hormiga)