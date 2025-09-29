MK decidió que la membresía ya no era la obligación de financiar, esta es la respuesta de BP Tapera

Yakarta, Viva – Tribunal Constitucional (Mk) Decide sobre la membresía de ahorros de viviendas públicas (Directo) ya no se convierte en una obligación de obtener financiamiento de la tapera. Esto sigue a la concesión de la revisión judicial de la ley número 4 de 2016 con respecto a la Tapa.

La Agencia de Gestión de Ahorro de Vivienda Pública (BP Tapera) está lista para coordinar con el Ministerio de Vivienda y Áreas de Liquidación (PKP) después de que el Tribunal Constitucional (MK) haya decidido la membresía de ahorros de viviendas públicas (Tapera) ya no es una obligación.

«Coordinaremos, por supuesto, con el Ministerio PKP primero para ver esto», dijo el comisionado de BP Tapera Heru Pudyo Nugroho después del acuerdo masivo de 26,000 KPR Financing Finicion Liquidity Facility (FLPP) en Cileungsi, Bogor Regency el lunes 29 de septiembre de 2025.

Según HERU, la ley número 4 de 2016 sobre la Tapera era anteriormente una iniciativa del ministerio técnico relacionado en ese momento, a saber, el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública (PUPR)

«Debido a que en el pasado la ley de la tapera también era una iniciativa del ministerio técnico relacionado. Primero vimos, no pudimos hablar de ello. Primero vimos la posibilidad de impacto (impacto), especialmente relacionado con la existencia institucional, etc., debemos ver», dijo.

BP Tapera respeta la decisión del Tribunal Constitucional relacionado con la membresía de ahorros de viviendas públicas (Tapera).

«Respetamos la decisión del Tribunal Constitucional. Espera a que hagamos, cómo para que esta Tapera pueda funcionar, pero no se convierte en una carga para la gente, para la comunidad. Cómo en el futuro puede haber financiamiento creativo que podamos probar», dijo Heru.

Según él, el financiamiento creativo que se realiza, como la expansión del esquema FLPP que actualmente es administrado por el gobierno. O esquema basado en la inversión.

«Pero debemos probar las reglas primero. Sí, el esquema queda. Si el esquema es interesante, por supuesto, la inversión también puede ingresar. Esto es lo que somos esquema. alquiler. Quién sabe, hay inversores que quieren entrar alquiler«Dijo.

Se sabe que el Tribunal Constitucional en la pronunciación de la decisión en el Tribunal del Tribunal Constitucional, Yakarta, declaró el lunes el artículo del corazón de la Ley de Tapera, a saber, el Artículo 7 del párrafo (1), fue contrario a la Constitución para que tuviera una consecuencia jurídica de otros artículos en la Ley.

«Afirmar la ley número 4 de 2016 con respecto a la Tapera es contrario a la Constitución de 1945 y no tiene fuerza legal vinculante siempre que no sea reorganizada, según lo ordenado por el Artículo 124 de la ley número 1 de 2011 sobre las áreas de vivienda y liquidación», dijo el presidente de la Corte Suhartoyo de la Corte Constitucional.

En consideraciones legales, el vicepresidente de MK Saldi Isra explicó que la relación legal entre la comunidad y las instituciones financieras se construyó sobre la base de la confianza y el acuerdo mutuo. (Hormiga)