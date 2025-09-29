MK decidió que la ley de la ceraza era contraria a la constitución de 1945, su membresía no era obligatoria

Yakarta, Viva – Tribunal constitucional (MK) decidió participar en ahorros de viviendas públicas (Directo) ya no se convierte en una obligación después de la concesión de la revisión judicial de la ley número 4 de 2016 con respecto a la tapera.

El Tribunal Constitucional en la pronunciación de la decisión en la Sala de la Corte Plenaria del Tribunal Constitucional, Yakarta, declaró el lunes el artículo del corazón de la Ley de la Tapera, a saber, el Artículo 7 del párrafo (1), fue contrario a la Constitución para que tuviera una consecuencia jurídica de otros artículos en la Ley.

«Afirmar la ley número 4 de 2016 con respecto a la Tapera es contraria a la Constitución de 1945 de la República de Indonesia y no tiene fuerza legal vinculante siempre que no sea reorganizada, según lo ordenado por el Artículo 124 de Derecho Número 1 de 2011 sobre las áreas de vivienda y liquidación», dijo el Justicia Justicia Suhartoyo que lea el número de verdicto 96/PUU-XXII/2024.



Edificio del Tribunal Constitucional (MK)

En consideraciones legales, el vicepresidente de MK Saldi Isra explicó que la relación legal entre Las comunidades e instituciones financieras se basan en la base de la confianza y el acuerdo mutuo.

Según el Tribunal Constitucional, el elemento del voluntariado y la aprobación se convierte en una base importante en la formación de la ley y el contexto del almacenamiento de fondos.

Mientras tanto, el párrafo del Artículo 7 (1) estipula que cada trabajador y trabajador independiente que ganan al menos el salario mínimo debe ser un participante de la Terma.

Por lo tanto, el Tribunal Constitucional declaró que la incrustación del término ahorros en el programa de Terma plantea problemas para las partes afectadas, en este caso el trabajador, porque es seguido por el elemento de coerción al poner la palabra obligatoria como participante de la Terma.

«Entonces, conceptualmente, no está de acuerdo con las características de la verdadera naturaleza de los ahorros porque ya no hay libre albedrío», dijo Saldi.

Además, la tapera no está incluida en la categoría de «otros gravámenes» que es coercitiva, como se menciona en el Artículo 23A de la Constitución de 1945 de la República de Indonesia o en la categoría de «otros gravámenes oficiales».

«Por lo tanto, el tribunal considera que Tapera ha cambiado el significado del concepto de ahorro que en realidad es voluntario para ser una fuerza que se aplica como solicitante», dijo Saldi.

Además, al prestar atención a todas las alternativas y el acceso que han estado disponibles para varios grupos de trabajadores y ciudadanos de esquemas de financiamiento de vivienda, el Tribunal Constitucional evalúa que la existencia de la Tapera como una obligación no solo se superpone, sino que también tiene el potencial de causar una doble carga.

Por otro lado, la naturaleza obligatoria en el Párrafo del Artículo 7 (1) de la Ley de Terma se aplica sin distinguir a los trabajadores que ya tienen una casa o no. Tales obligaciones, según el tribunal, causan un tratamiento desproporcionado.

Aun así, el tribunal no estaba de acuerdo con el petitum alternativo del peticionario que solicitó la palabra «obligatoria» en el párrafo del Artículo 7 (1) de la ley de la tapera se cambió a la palabra «lata».

Según el tribunal, los cambios en los editoriales solo causan una falta de armonía interna, inconsistencias interbásicas, así como la incertidumbre legal porque el artículo de preguntas es un espíritu que anima toda la norma en la ley de la Terma.

Además, el juez constitucional Enny Nurbaningsih agregó, la cuestión fundamental de la ley de la tapera no solo se encuentra en un artículo en particular, sino en el diseño legal general.

«La Tapera se forma con el concepto de ahorro. Sin embargo, el resultado final es solo un reembolso de ahorros al final del período de membresía o jubilación. Tales esquemas son inherentes inherentes a los participantes inherentes a los participantes», dijo Enny.

Por lo tanto, el Tribunal Constitucional evaluó que la ley que se formaba, en este caso el gobierno y el Parlamento, debe reorganizar el diseño del cumplimiento de los derechos a la Cámara. «Por lo tanto, en base a las consideraciones legales anteriores, el tribunal cree que el Párrafo del Artículo 7 (1) de la Ley 4/2016 debe declararse contrario a la Constitución de la República de Indonesia en 1945», dijo Enny.

Teniendo en cuenta por la Declaración del Párrafo del Artículo 7 (1) de la Ley de Terma Contrariamente a la Constitución, su consecuencia jurídica son las disposiciones de otro artículo de que el solicitante también ha perdido la base constitucional.

El caso número 96 fue presentado por la confederación de todos los sindicatos de Indonesia (KSBSI). Además de probar el Párrafo del Artículo 7 (1), el peticionario también cuestionó el Artículo 9 Párrafo (1) y el párrafo (2), el Artículo 16, el Artículo 17 Párrafo (1), el Artículo 54 Párrafo (1) y el Artículo 72 Párrafo (1) de la Ley de la Tapa.

«Por lo tanto, debido a que el artículo 7 del párrafo (1) de la ley 4/2016 es un artículo cardíaco que se ha declarado contrario a la constitución de 1945 de la República de Indonesia, no hay duda de que el tribunal declare la ley 4/2016 como un todo debe declararse contrario a la constitución de la República de 1945 de la República de Indonesia», dijo Enny.

En otras palabras, el tribunal a través de esta decisión canceló la ley número 4 de 2016. Para evitar el vacío legal, el tribunal dio un período de dos años para formar la ley para reorganizar la regulación con respecto a los sistemas de financiación y financiación de viviendas.

«Declarando la ley número 4 de 2016 sobre la Tapera se declara que permanece vigente y debe reorganizarse en un máximo de dos años desde que se pronunció la decisión de un quo», dijo otro elemento de la decisión del tribunal constitucional. (Hormiga)