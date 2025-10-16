MK decide que los fiscales OTT no necesitan permiso del Fiscal General

Jacarta – Tribunal Constitucional (mk) decide que el arresto de un fiscal que esté ejerciendo sus funciones y autoridad debe realizarse con permiso Ministro de justiciaexcepto en el caso de operaciones de detención (OTT) o es sospechoso de haber cometido un delito punible con la muerte.

En este caso, la Corte Constitucional hizo lugar a parte del pedido de revisión judicial de la Ley Número 11 de 2021 relativa a Fiscalía República de Indonesia solicitada por el activista Agus Setiawan y el abogado Sulaiman.

«Concediendo la petición del solicitante I y del solicitante II», dijo el presidente del Tribunal Constitucional, Suhartoyo, leyendo la Decisión número 15/PUU-XXIII/2025 en la Sala Plenaria del Tribunal Constitucional de Yakarta, el jueves.

El Tribunal Constitucional declaró que el párrafo 5) del artículo 8 de la Ley del Fiscal es contrario a la Constitución de 1945 de la República de Indonesia y no tiene fuerza. ley vinculante condicionalmente siempre que no se interprete que contiene determinadas excepciones.

La excepción a que se refiere el Tribunal es ser sorprendido in fraganti cometiendo un acto delictivo; o, basándose en pruebas preliminares suficientes, es sospechoso de haber cometido un delito punible con la pena de muerte, un delito contra la seguridad del Estado o un delito especial.

El Tribunal Constitucional dio un nuevo significado al párrafo 5) del artículo 8 de la Ley del Fiscal, que originalmente decía: «En el ejercicio de sus funciones y facultades, las citaciones, interrogatorios, registros, arrestos y detenciones de los fiscales sólo podrán llevarse a cabo con el permiso del Fiscal General».

Si nos remitimos a las normas del artículo anterior a la interpretación del MK, todo arresto por parte del fiscal, sin excepción, debe obtener primero el permiso del Fiscal General.

En las consideraciones jurídicas leídas por el juez constitucional Arsul Sani, el Tribunal evaluó que la protección jurídica de los agentes del orden o de los administradores estatales cuyas funciones están relacionadas con el poder judicial es efectivamente necesaria.

Sin embargo, el Tribunal considera que las normas del artículo 8, apartado 5, de la Ley del Fiscal no están en consonancia con el espíritu de igualdad de todas las personas ante la ley, especialmente desde la perspectiva de la protección jurídica de los compañeros encargados de hacer cumplir la ley.

Según el Tribunal, las excepciones de trato deberían seguir siendo necesarias con límites razonables y mensurables. Porque, dijo Arsul, la ausencia de excepciones podría obstaculizar el proceso de aplicación de la ley y debilitar el principio de igualdad ante la ley.

«Por lo tanto, el Tribunal no tiene otra opción con respecto a la norma del artículo 8, párrafo (5), de la Ley 11/2021 que debe ser declarada condicionalmente contraria a la Constitución de la República de Indonesia de 1945», dijo.