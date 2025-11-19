MK cancela el HGU de 190 años de IKN, ministro coordinador Airlangga: el desarrollo sigue según el plan

Yogyakarta, VIVA – El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, garantiza el desarrollo de la capital del archipiélago (IKN) continuó según lo previsto a pesar de que el Tribunal Constitucional anuló el plan derecho a utilizar el negocio (HGU) a largo plazo.

«Si IKN continúa funcionando según lo planeado», dijo Airlangga en el campus de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Gadjah Mada (UGM), Sleman Regency, Región Especial de Yogyakarta, el miércoles.

En respuesta al impacto potencial de la decisión, Airlangga dijo que el gobierno la revisaría. «Ya veremos primero», dijo.



La atmósfera de KIPP IKN en el distrito de Sepaku, regencia de North Penajam Paser, Kalimantan Oriental Foto : ANTARAFOTO/Aditya Nugroho

Cuando se le preguntó sobre el interés de los inversores en IKN tras la decisión del Tribunal Constitucional, Airlangga afirmó que el gobierno sigue fomentando los flujos de inversión como parte del desarrollo continuo de la zona.

Según él, la atracción de inversiones sigue siendo la prioridad del gobierno porque está relacionada con la creación de empleo y con el fortalecimiento del downstreaming.

«Indonesia está abierta a la inversión, por lo que seguimos atrayendo inversiones porque la inversión crea empleos y en el ecosistema downstream también genera divisas», dijo.

Anteriormente, el Tribunal Constitucional (MK) canceló el esquema de dos ciclos para la concesión de derechos. tierra en la capital de Indonesia (IKN), que anteriormente permitía períodos de uso de la tierra de hasta 190 años para HGU y 160 años para HGB y derechos de uso.

Esta decisión concedió parte de la petición en el caso Número 185/PUU-XXII/2024 presentada por Stepanus Febyan Babaro y Ronggo Warsito, que puso a prueba la constitucionalidad del artículo 16A, párrafos (1), (2) y (3) de la Ley Número 21 de 2023 relativa a la Segunda Enmienda de la Ley IKN.

El Tribunal Constitucional afirmó que la regulación de dos ciclos de HGU, HGB y derechos de uso no se ajusta al principio de control estatal sobre la tierra y, por tanto, no tiene fuerza jurídica vinculante.

Con esta decisión, la regulación de los derechos sobre la tierra en IKN debe volver a seguir las regulaciones nacionales con un mecanismo de evaluación claro y mensurable. (Hormiga)