MJ El musical Jamaal Fields-Green en el legado de Michael Jackson

El camino Jamaal Fields-Green lo dice, su viaje para convertirse Michael Jackson No era exactamente el destino, era la casualidad.

En marzo de 2022, el intérprete estaba sentado en un teatro de Broadway, mirando «Mj el musical«Durante el intermedio, cuando revisó su correo electrónico. Allí, brillando en la pantalla de su teléfono, había un aviso de audición para futuros reemplazos en el papel de MJ.» Estaba literalmente viendo el programa en Broadway cuando recibí el correo electrónico «, recuerda los campos-verde recordado.» Fue una locura «.

Ese momento de tiempo cósmico ha llevado a Fields-Green a hacer de la historia del teatro como el único intérprete que retrata a Michael Jackson en las tres principales producciones del musical galardonado con Tony: Broadway, la gira nacional de EE. UU. Y ahora West End de Londres, donde asumió el papel principal en el Prince Edward Theatre en enero.

Para los campos-verde, llevar el legado de MJ en tres etapas no es solo otro día en la oficina, es una responsabilidad que funciona profundamente. «MJ es uno de, si no el más grande de todos los tiempos», dice. «Para poder haber hecho eso y haberlo llevado tan lejos como lo he tomado, es humillante. También es solo un recordatorio de cuán poderoso es su legado y qué tan lejos se lleva a través del mundo».

El camino de Fields-Green a Moonwalk comenzó en un lugar poco probable: una clase de teoría musical de la escuela secundaria para la que él y sus amigos del grupo de rap se inscribieron, con la esperanza de aprender a leer música. No prestaron atención: «Cuando nos pones en el aula, nos vimos demasiado», pero su maestro vio algo especial en su carisma y sugirió que audicionaran para la obra de teatro escolar.

Lo que comenzó como una broma entre amigos que «todos practicaban deportes» se convirtieron en un momento que cambió la vida. Fields-Green consiguió el papel de algas en «Hairspray» y descubrió su vocación. Al año siguiente, interpretando al Espantapájaros en «The Wiz» (que se siente particularmente profético ahora cuando Michael Jackson desempeñó el papel en la adaptación cinematográfica de Sidney Lumet de 1978), su coreógrafo apartó a su madre y le dijo que su hijo tenía el factor IT.

«Dijo que podría hacer esto por el resto de mi vida si lo tomara lo suficientemente en serio», recuerda Fields-Green. Esa conversación llevó a un entrenador de actuación, las audiciones universitarias en las mejores escuelas de todo el país y, finalmente, un lugar en la Universidad de Hartford en Connecticut.

Recién salido de la universidad, Fields-Green reservó «Hamilton», interpretando a John Laurens y Philip Hamilton en la Compañía de Chicago de 2018 a 2020. Esos fueron «algunos de los mejores años de mi vida», dice, donde aprendió tanto sobre el negocio como él mismo como artista y ser humano.

Cuando la pandemia cerró el teatro en vivo, Fields-Green usó el tiempo para sumergirse en la escritura y la dirección, cumpliendo una ambición desde hace mucho tiempo. Siempre había dirigido sus propios videos musicales, pero nunca tuvo tiempo de escribir guiones. El paréntesis forzado se convirtió en un renacimiento creativo: la adversidad se convirtió en una oportunidad.

Cuando el teatro reabrió, esa fatídica noche en «MJ» en Broadway cambió todo. El proceso de audición que siguió fue riguroso: cantar, bailar cuatro números y volar a Los Ángeles para trabajar con rica y tonel Talauega, los coreógrafos de Michael Jackson que ayudaron a desarrollar el vocabulario de movimiento del programa.

La preparación valió la pena. Fields-Green se convirtió en un espera en Broadway, luego el primer alternativo en la historia de la compañía para la gira nacional, antes de asumir el cargo principal a mitad de la mitad del año pasado y transferirse a Londres en enero.

Jamaal Fields-Green-«MJ the Musical»

Matthew Murphy

Interpretar a alguien tan icónico y examinado como Michael Jackson viene con desafíos únicos que van más allá del trabajo típico de los personajes. «Estoy interpretando a alguien que caminó y respiró en esta tierra», explica Fields-Green. «Alguien que tiene un legado que dejaron atrás, y su legado está en mis manos durante la duración del espectáculo. Y con eso es una gran responsabilidad. No lo tomo muy a la ligera. Pero con eso, no tengo más remedio que perfeccionar continuamente la nave de interpretar a MJ».

Las demandas físicas por sí solas son asombrosas. El movimiento de Jackson era tan distintivo que «puedes tener una imagen silueta de un puesto de dedo del pie, o solo uno de sus movimientos o poses, y puedes identificarlo. Podrías tener los mocasines y los calcetines, y sabes quién es», explica Fields-Green.

Fields-Green, quien se describe a sí mismo como un tipo un poco más grande que MJ, tuvo que apoyarse en el papel y volver a entrenar su cuerpo. Trabaja con un entrenador dos veces por semana, originalmente tres veces en Nueva York, centrándose en el acondicionamiento de fuerza y en lo que llama prevención de lesiones para garantizar un rendimiento máximo de noche tras noche.

«Esta coreografía es muy detallada. Es difícil. Requiere mucha determinación y enfoque», dice. «Todavía practico hasta el día de hoy». La coreografía del programa, creada por el dos veces ganador del premio Tony Christopher Wheeldon con aportes de los propios colaboradores de Jackson, se ha ganado los premios Tony y Olivier. «Habla por sí mismo con los premios, pero cuando también lo ves, es fascinante decir lo menos», señala Fields-Green.

Quizás el aspecto más complejo de retratar a Michael Jackson es equilibrar al intérprete supremo con el ser humano profundamente conflictivo. El musical no rehuye las acusaciones de que sombrearon la carrera posterior de Jackson, y Fields-Green ha tenido que encontrar formas de honrar tanto el arte como la complejidad.

«Somos seres humanos multidimensionales. Tenemos todas estas facetas de nosotros mismos», explica. Su investigación fue mucho más allá de los éxitos: recorrió YouTube para entrevistas, documentales y conversaciones en las que Jackson discutió su falta de infancia, sus luchas y sus deficiencias.

«Lo que me encanta de este programa es que podemos mostrar al ser humano detrás del ícono», dice Fields-Green. «Realmente solo aprovechando a quién MJ era como humano, ante todo, y como creativo. Mostrando cuánto le importaba su trabajo, por ayudar a los demás y dar magia al mundo».

Después de haber desempeñado el papel en tres producciones diferentes, Fields-Green se ha convertido en un experto en cómo la música de Jackson trasciende las fronteras culturales. Las diferencias entre el público estadounidense y Londres han sido particularmente sorprendentes, pero ha aprendido a rockear con ella independientemente de la geografía.

«Londres, definitivamente están más reservados. La etiqueta del teatro es la forma en que me gusta decirlo. Ustedes practican la etiqueta del teatro como ninguna otra», observa. Pero ha aprendido que una audiencia tranquila no significa uno desconectado. «Podría sentirse en silencio, porque al final del espectáculo, las reacciones siempre son las mismas. El público se está volviendo loco, está de pie, aplaudiendo y gritando».

Pregunte a Fields-Green si hay un momento particular en el que siente que realmente encarna a Michael Jackson, y su respuesta revela la racha perfeccionista que comparte con el rey del pop. «Es una mentalidad», dice. «Lo más importante es asegurarme de que lo retraté de la manera más auténtica posible, porque sé que no soy él».

Se apresura a señalar que solo habrá un MJ, alguien que describe como un alienígena cuando se trata de su talento, su impulso, las cosas que pudo lograr. Pero hay momentos, particularmente durante «Smooth Criminal», donde se siente intocable.

«Es como perseguir un techo, y puedes alcanzarlo, pero en el segundo que lo haces, aumenta de nuevo», dice. «El bar y el techo siempre seguirán criando, porque él era tan bueno. Pero cuanto más y más lo encuentres persiguiéndolo y alcanzándolo y luego tener que subir el bar, más artista te convertirás».

La incorporación de Jackson ha influido profundamente en el propio trabajo creativo de Fields-Green como escritor y director. Ambos hombres son Virgos, y Fields-Green ha encontrado parentesco en la legendaria atención de Jackson al detalle. «Ya era así, y ver que él era así me hizo querer aprovechar eso aún más», dice. «La ejecución es muy importante en general, pero especialmente con lo que hacemos».

La falta de voluntad de Jackson para comprometerse con su visión artística, que es una faceta clave de «MJ the Musical», se ha convertido en un principio guía para los campos-verde. «Confiar en tu instinto como artista es muy importante», señala. «La conclusión más grande, que es algo difícil para mí que todavía estoy aprendiendo, es que no todos, tal vez nadie, verán tu visión como tú, hasta que les muestres qué es».

A medida que Fields-Green mira hacia el futuro, está listo para vencerlo, o más bien, para pasar de MJ. «Esto parece ser mi último año. Felizmente, estoy listo para colgar mis mocasines, por así decirlo», dice, aunque deja la puerta abierta para un posible regreso a Broadway en el papel en el futuro.

Sus ambiciones se extienden a través de múltiples medios. Bajo su apodo Jay Hassan, está lanzando música con la narración visual en su núcleo, incluido un EP actual llamado «What the Motor» con múltiples videos musicales en el desarrollo. Su compañía de producción, DayDreamer, sirve como una empresa cinematográfica y un sello discográfico.

Está completando un cortometraje de terror llamado «Shadows» para el circuito del festival, una partida de género que refleja su deseo de desafiarse creativamente. Su cortometraje anterior, «The Trick», le ganó el mejor actor en el Festival de Cine de Indie de Las Vegas, y está desarrollando guiones que espera lanzar en los próximos años.

El teatro también permanece en sus planes. «Quiero hacer una jugada a continuación, ya sabes, justo después de ‘MJ'», dice. «Será difícil encontrar un papel para el teatro musical que me permita cantar, actuar y bailar, los tres de la manera que puedo hacer en este espectáculo». Ya está trabajando con un entrenador de actuación que enseña en el Globe de Shakespeare, con el ojo hacia el teatro clásico.

El objetivo final de Fields-Green va más allá de cualquier medio o rol. «Solo quiero ser un gran bateador en este negocio, en esta industria, y eventualmente dejar un legado propio detrás que vivirá mucho, largo, largo, mucho después de que me haya ido», declara.