Miyake Sho en el título de la competencia Busan ‘Dos temporadas, dos extraños’

Escritor japonés-director Miyake sho«S» Two Seasons, Two Strangers «se está proyectando actualmente en competencia en el Festival Internacional de Cine de BusanDespués de su victoria de Locarno Golden Leopard, ofreciendo al público una adaptación que une dos manga separados del legendario artista Tsuge Yoshiharu.

Basándose de las historias cortas de Tsuge de 1967 y 1968, la película sigue a un guionista llamado Lee (interpretado por la actriz coreana Shim Eun-Kyung) mientras se embarca en los viajes estacionales contrastantes, un encuentro de verano en una ciudad costera y una retirada de invierno a una remota albergue de montaña.

«Un día se me llegó la imagen, como si fuera un póster con paisajes de verano e invierno colocados uno al lado del otro», dice Miyake Variedad. «Al presentar dos temporadas contrastantes, sentí que nuestros sentidos podrían refrescarse, podrían surgir sorpresas inesperadas, y juntos podrían crear una experiencia cinematográfica más rica».

El proyecto, que comenzó al desarrollo en 2020 durante la pandemia, surgió del propio deseo del director de viajar. Sin embargo, Miyake inicialmente luchó por adaptar la estética del manga de Tsuge. «Cuanto más leo el manga de Yoshiharu Tsuge, más sentía que su expresión era tan refinada que dudaba de si podía abordar la esencia de la expresión cinematográfica de la misma manera», admite.

El avance se produjo cuando Miyake decidió lanzar Shim Eun-Kyung y reimaginar al personaje central como guionista. «Cuando Sim Eun-Kyung habla en japonés y cuando habla en su idioma nativo, me parece personas ligeramente diferentes», señala el director. «En cada idioma, una nueva faceta sutil de ella parece surgir. Quería capturar ambos».

Esta dualidad lingüística refleja los temas más amplios de desplazamiento y lucha creativa de la película. Al igual que el protagonista Lee, Miyake se describe a sí mismo como alguien que no se siente «particularmente hábil para crear historias completamente de la nada», prefiriendo en cambio adaptar el material existente a través del compromiso crítico.

El ambicioso alcance de la producción requirió una extensa exploración de ubicación. Para las secuencias de verano, originalmente ambientadas en Chiba en el manga de Tsuge, Miyake seleccionó a la isla Kozushima para sus acantilados atemporales. Las escenas de invierno se filmaron en la región de Shonai de Yamagata utilizando un estudio abierto, lo que permite a la tripulación «capturar los aspectos incontrolables de la naturaleza al tiempo que garantiza la seguridad de la tripulación».

Trabajando nuevamente con el director de fotografía Tsukinaga Yuta, Miyake tenía como objetivo crear «una experiencia» en lugar de entregar un mensaje específico. «Lo que cada miembro de la audiencia siente en este viaje cinematográfico está abierto a sus propias sensibilidades», dice. «Espero que antes y después de ver la película, la percepción de los espectadores, la forma en que ven y escuchan el mundo, pueda cambiar».

La película también presenta al veterano actor Tsutsumi Shinichi, cuyo personaje ofrece una línea clave sobre el equilibrio de la comedia y la tristeza en la narración de historias. «No es agradable si todo es comedia», observa el personaje. «Creo que un buen trabajo es qué tan bien representa la tristeza humana».

«En la práctica, me concentro más en los aspectos cómicos: capturar el humor y una sensación de felicidad», agrega, comparando su enfoque con la canción de Nina Simone «Ooh Child», «un brillo que parece abrazar la tristeza humana».

Mirando hacia el futuro, el director cita a Aoyama Shinji como una influencia clave, particularmente admirando su «enfoque sincero y dedicado a la historia del cine». Si bien Miyake sigue siendo incierto sobre su misión personal como cineasta, tiene claro el papel del cine: «No sé si hay una misión solo que pueda cumplir, pero creo que hay una misión que solo el cine puede cumplir. Quiero seguir eso».

El cineasta está desarrollando actualmente su próximo proyecto, que describe como abordar «un tema que realmente no he abordado directamente antes». Ofrece un consejo para los aspirantes a cineastas: «Sigue pensando en lo que no se puede o no se debe hacer en el cine, y a partir de ahí, explore lo que se puede hacer. Además, nunca olvides que la película es un arte colaborativo».