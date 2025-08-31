Mitsubishi Xforce Ultimate DS, SUV es conciso pero no tantín.

Yakarta, Viva – Mitors Mitsubishi nuevamente amplió las opciones en el segmento SUV compacto a través del lanzamiento Mitsubishi xforce Ultimate With Diamond Sense (Ultimate DS) en el evento Gaikindo Yakarta Auto Week 2024. Esta nueva variante complementa las filas de Xforce que anteriormente se habían llenado de Ultimate y Excedido.

La principal diferencia está en la aplicación de la tecnología «Diamond Sense», un sistema integrado de asistencia al conductor diseñado para aumentar la conciencia y la protección en la carretera.

La presencia de esta característica, según Mitsubishi, es una forma de consistencia en la empresa en la presentación de innovaciones relevantes durante casi 55 años presentes en Indonesia.

En apariencia, Ultimate DS todavía mantiene un robusto ADN de diseño de escudo dinámico. Es solo que, los tonos deportivos son más gruesos a través de un toque de color de dos tonos con un techo negro, riel de techo adicional y spoiler trasero.

La combinación permanece envuelta en la capacidad típica de Xforce, como la distancia al suelo de 222 mm y un radio giratorio de 5.2 metros que facilita la maniobra en una carretera estrecha.

En la cabina, la experiencia de conducción no es menos interesante. Esta variante está equipada con una sala de cabina de campo, una silla que se puede colocar hasta ocho niveles, sistema de audio Yamaha Premium, a una pantalla táctil de 12.3 pulgadas con Android Auto y Apple Carplay Wireless Connectivity.

También hay otras características de confort, como la compuerta de elevación de energía manos libres, configuraciones de temperatura múltiple con Nanoe-X y tecnología de cargador inalámbrico.

Sin embargo, el punto destacado principal permanece en el sistema de seguridad. Gracias a la combinación de cámaras, radar y sensores ultrasónicos, Ultimate DS es capaz de presentar varias funciones inteligentes, como el control de crucero adaptativo (ACC), la mitigación de colisión de avance (FCM), la advertencia de punto ciego (BSW), para criar la alerta de tráfico cruzado (RCTA). Otras dos bolsas de aire de cortina también convierten el número de bolsas de aire en este automóvil en seis puntos.

Para Rifat Sungkar, el embajador de la marca Mitsubishi Motors Indonesia, la presencia de características como el modo de accionamiento y el control activo de guiñada (AYC) le da su propio valor agregado.

«Aunque Xforce tiene 2WD, la sensación de la moda de impulso se siente real. Por eso este automóvil es adecuado para los consumidores que desean SUV con el alma de la aventura», dijo en un comunicado recibido por Viva Automotive, domingo 31 de agosto de 2025.

Una impresión similar también proviene del usuario. Anitya, residente de Cibubur, afirmó tener más confianza al usar XForce Ultimate.

«Además de estar cómodo de usar para los niños en la escuela, este automóvil me hace sentir seguro, especialmente debido a la advertencia de punto ciego y al sensor de estacionamiento que ayuda cuando está al revés», dijo.

A través de Ultimate DS, Mitsubishi Motors quiere enfatizar que la comodidad y la seguridad pueden ir de la mano, así como mostrar la dirección del desarrollo de SUV compactos que priorizan aún más la tecnología de seguridad.