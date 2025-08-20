Mitsubishi usó recomendaciones de automóviles bajo RP150 millones

Yakarta, Viva – Buscar coche usado Con un presupuesto de RP100 millones, es un desafío, pero no es imposible. Mitsubishi Tenga suficientes modelos que puedan ser una opción, desde autos de la ciudad hasta SUV duros.

Basado en la búsqueda Viva automotriz, Miércoles 20 de agosto de 2024, para aquellos a quienes les gustan los autos pequeños y económicos, el Mitsubishi Mirage en 2014-2017 puede ser una opción interesante. Este automóvil es famoso por ahorrar combustible y ágil para el uso diario en áreas urbanas.

Si está buscando un sedán de estilo deportivo, el Mitsubishi Lancer ex en 2008-2011 todavía se puede obtener en este rango de precios. El motor es potente, y la apariencia todavía se ve genial a pesar de que no es la última salida.

Para autos familiares, Mitsubishi Xpander Los tipos de GLX o GLS 2017-2018 a menudo aparecen en RP100 millones. La cabaña es espaciosa, cómoda y, por supuesto, sigue siendo bastante moderna.

Para los amantes del SUV, vale la pena considerar la salida de Mitsubishi Pajero Sport 2009-2011. A pesar de que tiene más de 10 años, la apariencia sigue siendo hermosa y el motor es famoso por ser terco.

Otro SUV alternativo es Mitsubishi Outlander Sport 2012-2013. El diseño es elegante, las características son bastante completas y el precio ahora es más amigable.

Si necesita vehículos comerciales, Mitsubishi Colt Diesel Fe en 2008-2010 podría ser la opción correcta. Este camión ligero ha demostrado ser fuerte y es ampliamente utilizado para los negocios.

Para aquellos que necesitan un automóvil multipropósito, el Mitsubishi Kuda en 2003-2005 todavía se encuentra ampliamente en los mercados usados. Se sabe que este automóvil es resistente y cómodo de usar con la familia.

Otra opción es Mitsubishi Grandis en 2007-2009, que presenta una sensación de prima en la clase MPV. La cabina está aliviada y su comodidad es bastante comparable al MPV moderno.