Mitsubishi ofrece un destinador especial en Giias Semarang 2025

Semarang, Viva – Pt Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (Mmksi) presente Destinador de Mitsubishi En el Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Semarang 2025, que tuvo lugar en la Universidad Muladi Dome Diponegoro, 24-28 de septiembre de 2025.

Leer también: Giias Semarang 2025 Por lo tanto, la exhibición del vehículo de electrificación en Java Central



La presencia del vehículo utilitario deportivo (SUV) de esta familia es parte de una estrategia para expandir el mercado en Java central, que contribuye alrededor del 8 por ciento a las ventas nacionales de Mitsubishi Motors.

Desde que se lanzó en Giias Yakarta 2025, Mitsubishi Destinator registró más de 8,000 cartas de pedido de vehículos (SPK). El alto interés de los consumidores hace que algunas unidades sigan en proceso de envío.

Leer también: Giias Semarang 2025 abrió oficialmente, Ahmad Lutfi llama a la economía económica automotriz de Java Central



«Hemos coordinado con las instalaciones de producción para aumentar la capacidad para que el cumplimiento de sangría pueda acelerarse de inmediato», dijo Yoshio Igarashi, Director de División de Ventas y Marketing de PT MMKSI, en Semarang.

En la exposición en Semarang, MMKSI ofreció un precio especial para los consumidores hasta el 30 de septiembre de 2025. La mejor variante CVT se comercializó a Rp 474.5 millones, excede CVT RP. 414 millones y GLS CVT RP. 393 millones. Después de que finalice el período promocional, a partir del 1 de octubre de 2025, el precio se ajustará a Rp 10 millones, respectivamente.

Leer también: Explore todos los medanos con Mitsubishi Destinator: SUV familiar Premium que está listo para verse duro y lujoso



Los precios especiales se aplican a las regiones Semarang y Java Central, con un RP 2.5 millones adicional para White. Para la variante definitiva hay un paquete premium por valor de Rp 30 millones.

Además de mostrar un espectáculo, MMKSI preparó tres unidades de Mitsubishi Destinator Ultimate Premium como vehículo de prueba. Los visitantes pueden sentir la comodidad y las características que ofrecen este SUV de siete pasajeros.

Para los consumidores que realizan compras en la exposición, hay una serie de programas de ventas, que incluyen facilidad de financiamiento, bonos especiales, descuentos en mantenimiento y la oportunidad de obtener devolución de efectivo de hasta Rp 15 millones a través del programa de lotería.

Mmksi afirmó, participación en Giias Semarang No solo la promoción del producto, sino también una forma de compromiso de presentar soluciones de movilidad para las personas en Java Central.

«Queremos que las personas sientan el servicio de Mitsubishi Motors de primera mano al mismo tiempo que encuentren vehículos adecuados para las necesidades diarias», dijo Igarashi.