Mitsubishi gana exportaciones de automóviles CKD

Yakarta, VIVA – Exportar móvil Completamente construido (CBU) en Indonesia en septiembre de 2025 registró 47.321 unidades, menos que en agosto, que alcanzó las 50.778 unidades. Esta caída refleja una corrección temporal después de dos meses consecutivos de registrar cifras superiores a las 50 mil unidades.

Lea también: ¡En armas! 2,9 millones de Teslas sufren accidentes mientras utilizan el modo de piloto automático



A juzgar por VIVA Otomotif en datos de Gaikindo, sábado 11 de octubre de 2025, Toyota sigue siendo la marca con mayor contribución a las exportaciones nacionales. En septiembre, este fabricante japonés envió 15.765 vehículos a diversos mercados exteriores.

Daihatsu ocupa el segundo lugar con exportaciones de 12.680 unidades, seguido por mitsubishi Motores por un total de 7.962 unidades. Estas tres marcas dominan consistentemente el desempeño de las exportaciones automotrices nacionales a lo largo del año en curso.

Lea también: El mes pasado mucha gente compró coches nuevos.



Mientras tanto, Hyundai registró exportaciones de 6.073 unidades y Suzuki 3.261 unidades. Honda envió 1.290 unidades, mientras que Isuzu y Wuling registraron 114 y 161 unidades respectivamente.

En total, las exportaciones de coches completos de enero a septiembre de 2025 han alcanzado las 382.374 unidades. Toyota sigue siendo el principal actor con exportaciones totales de 130.045 unidades, seguida de Daihatsu con 89.418 unidades y Mitsubishi Motors con 75.361 unidades.

Lea también: Las 10 marcas de automóviles más vendidas en septiembre de 2025: China es cada vez más agresiva



En términos de participación de mercado, Toyota controla el 34 por ciento de las exportaciones nacionales, mientras que Daihatsu y Mitsubishi tienen participaciones del 23,4 por ciento y 19,7 por ciento respectivamente. Los tres reflejan la fortaleza de la industria automotriz japonesa en el mercado de exportación de Indonesia.

Además de exportar vehículos completos, Indonesia también envió vehículos completamente derribados (CKD) por un total de 4.386 juegos en septiembre de 2025. Mitsubishi Motors fue el mayor contribuyente con 3.280 juegos, seguido de Hyundai 540 juegos y Suzuki 564 juegos.

Las exportaciones de componentes de automoción también registraron grandes volúmenes, alcanzando 16,1 millones de unidades en el mismo mes. Si se acumulan, las exportaciones totales de componentes de enero a septiembre de 2025 han alcanzado los 108,15 millones de unidades.

Este sólido desempeño de las exportaciones muestra la competitividad del sector automotriz de Indonesia en medio de la dinámica del mercado global. A pesar de las fluctuaciones mensuales, la tendencia general sigue siendo positiva gracias a la demanda estable de los mercados de Asia, Medio Oriente y América Latina.