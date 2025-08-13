Mitsubishi Fuso Domination of Commercial Vehicle Market

Yakarta, Viva – Pt Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), el distribuidor oficial de vehículos comerciales Mitsubishi fuso En Indonesia, logró mantener su posición como líder del mercado en julio de 2025. La compañía registró una cuota de mercado total de 43.6% en ese período.

Este logro refleja la alta confianza de los consumidores en el servicio de calidad, durabilidad y después de las ventas de Mitsubishi Fuso. Dos productos principales, a saber, Mitsubishi Canter de FUSO En el segmento de camión de servicio ligero (LDT) y Fighter-X en el segmento de camión de servicio medio (MDT), se convierte en la principal fuerza impulsora.

Mitsubishi Fuso Canter lideró el segmento LDT con una cuota de mercado absoluta del 60,3% en julio de 2025. Mientras tanto, el Fighter-X mostró una tendencia positiva en el segmento MDT con una cuota de mercado del 16,7% en el mismo mes.

Los datos de ventas para el período de enero -julio de 2025 también mostraron el dominio de Mitsubishi Fuso con una cuota de mercado del 39%. La mayor contribución proviene de los sectores de logística y plantación de palma aceitera que dependen del rendimiento de este producto.

Canter, que se conoce ampliamente como «The Yellow Head», sigue siendo la primera opción para los actores de negocios de logística. Este vehículo se usa ampliamente para enviar productos tanto en la ciudad como entre las ciudades debido a su dureza.

El gerente general de comunicación empresarial de KTB, Sudaryanto, reveló que el mercado de vehículos comerciales se enfrenta actualmente a los desafíos de la disminución de la demanda. Sin embargo, Mitsubishi Fuso puede maximizar las oportunidades que existen y registrar resultados positivos en el segundo trimestre de 2025.

«El mercado se está moviendo tan dinámicamente que tenemos que ser observadores para ver oportunidades», dijo, citado Viva Automotive De la declaración oficial, miércoles 13 de agosto de 2025. Hizo hincapié en que este logro fue un desencadenante para que el espíritu continúe proporcionando lo mejor para los consumidores.

Como forma de aprecio, KTB prepara una variedad de programas de ventas y paquetes de ofertas atractivas. Este paso también es parte de una estrategia para estimular el crecimiento del mercado en medio de condiciones desafiantes.

La iniciativa se lanzó a la vez para animar la celebración de 55 años de la presencia de Mitsubishi Fuso en Indonesia. KTB se compromete a hacer de este momento un medio para fortalecer las relaciones con los clientes.

«No dejaremos de innovar», dijo Sudaryanto. «Presentaremos varios paquetes de ventas especiales para mantener el liderazgo del mercado y convertirnos en un socio comercial de Indonesia».