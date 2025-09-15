Mitsubishi Destinator vs Toyota Innova Zenix

Yakarta, Viva – Vehículo de múltiples usos O MPV sigue siendo un automóvil favorito en Indonesia, esto se puede ver desde sus cifras de ventas que tienden a ser estables durante más de una década.

Leer también: 5 razones por las que Mitsubishi Destinator es cómodo para usar la aventura



Los vehículos MPV son ampliamente gustos, porque pueden satisfacer las necesidades a través de una gran cantidad de capacidad de transporte y la comodidad ofrecida. Las últimas características también hacen que este modelo continúe sobreviviendo, en medio del ataque de otros tipos.

Uno de los competidores estrictos del MPV es el vehículo utilitario deportivo, también conocido como SUV, un vehículo con una apariencia elegante y no es menos sofisticado en términos de características. Algunos también están equipados con suspensión, lo que puede reducir mejores amortiguadores.

Leer también: El destinador de Mitsubishi se convirtió en una nueva amiga de la chica en la calle



Hablando de MPV, no se puede separar de Toyota Innova Zenix. Este modelo es la última generación de Toyota Kijang, y está disponible en opciones de motores ordinarios o híbridos que se afirma que ahorran el uso de combustible. Las dimensiones son 4,755 mm x 1.850 mm x 1.795 mm con una distancia entre ejes de 2.850 mm, lo que da una cabina de alivio para siete pasajeros.

No hace mucho, Destinador de Mitsubishi Introducido oficialmente en el país. Este vehículo está incluido en el segmento SUV, pero las características ofrecidas no son menos que Innova Zenix. Este automóvil mide 4,680 mm x 1,840 mm x 1.780 mm con distancia entre ejes de 2.815 mm, lo que lo hace proporcional a los SUV familiar. La distancia al suelo alcanza los 214 mm, incluso 244 mm, por lo que se siente más seguro en un terreno desigual.

Leer también: Más popular: Mitsubishi Destinator Instalments, motocicletas con precios de uso estable



Motor problemático, Innova Zenix ofrece dos opciones: gasolina 2.0L e híbrida 2.0L. La variante de gasolina codificada con M20A-FKS produce alrededor de 174 caballos de fuerza y ​​205 nm de potencia de caballos. La transmisión CVT con tracción en la rueda delantera proporciona una experiencia de manejo sutil y eficiente.

Destinator está equipado con una pista turbo de 1.5L con 4B40 con 163 hp y 250 nm de torque. Este motor se combina con una transmisión CVT que está equipada con el modo de conducción. La combinación ofrece una aceleración receptiva, así como un consumo amigable de combustible.

Innova Zenix se destaca con innovaciones híbridas ecológicas. La batería híbrida no sacrifica el espacio de la cabina, por lo que todavía hay una configuración de siete asientos. La capacidad del tanque de combustible es de alrededor de 52 litros, suficiente para viajes largos sin a menudo recargados.

Destinator enfatiza la sensación de conducir con el par turbo que se siente desde la baja rotación. Ruedas de 18 pulgadas con neumáticos 225/55 R18 Haga que parezca elegante al tiempo que aumenta la estabilidad. El peso de alrededor de 1.495 kg también es compatible con su carácter ágil en el camino.

En términos de cabina, Innova Zenix muestra materiales de calidad con un diseño ordenado. La silla es flexible, la tercera fila sigue siendo cómoda para los pasajeros adultos. El espacio de almacenamiento está ampliamente disponible, adecuado para familias que a menudo llevan equipos adicionales.

Destinator presenta interiores modernos con un firme matorral de SUV. La posición ergonómica y el acceso a la tercera fila se hacen prácticas. Con un diseño de cabina futurista, un largo viaje se siente más fresco y más divertido.

Citado de la página de cada fabricante, el lunes 15 de septiembre de 2025, Toyota Innova Zenix tiene un precio a partir de alrededor de RP436.1 millones para la variante CVT de 2.0 g. Mitsubishi Destinator viene con precios que comienzan en RP385 millones en la variante CVT GLS y alcanzan RP465 millones en la variante premium definitiva.