Mitsubishi Destinator se unió al cielo de Bali a través de la colaboración de Garuda Indonesia y Tahilalats

Denpasar, Viva – Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia nunca deja de buscar formas únicas de introducir el último vehículo utilitario deportivo (SUV), Destinador de Mitsubishi. Esta vez, el fabricante de logotipos de tres diamantes trajo una experiencia diferente viaje a medios de comunicación a Bali, que está lleno de colaboración juntos Garuda Indonesia e ilustrador de cómics popular Tahilalats.

Desde embarqueLos matices de Mitsubishi ya se sienten. Manga de pase de embarque Y etiqueta de equipaje Las ediciones especiales se distribuyen a los pasajeros seleccionados, mientras que en la cabina de la aeronave librea Sky Explorer – herrada Destinator está presente portada hasta taza de papel quien acompañó el viaje.

«Destinator es un producto global que hemos preparado específicamente para el mercado indonesio. Por lo tanto, queremos presentar a este vehículo un enfoque diferente, incluso a través de la experiencia de vuelo con Garuda», dijeron los representantes de MMKSI al margen del evento, citado Viva Automotive Domingo 24 de agosto de 2025.

No se detenga en la cabina, Mitsubishi también usa el canal entretenimiento en vuelo. De agosto a septiembre de 2025, los pasajeros pueden encontrar contenido premium sobre el destinador Mitsubishi, incluidas las imágenes que muestran la superioridad de este SUV.

La presencia de Tahilalats agrega su propio color. Cómic banda Este matrimonio de humor se instala en varios medios de colaboración, lo que hace que la marca se sienta más ligera, más fresca y cercana al público joven. Este enfoque creativo está en línea con la imagen de Destinator, que se pretende como un SUV difícil con un toque de estilo de vida moderno.

Para MMKSI, esta estrategia es parte de sus esfuerzos para ampliar la gama de comunicación de productos al público y a los consumidores.

«Queremos que los consumidores sientan la presencia de Mitsubishi no solo en el camino, sino también en sus momentos de viaje. Esta es una nueva forma de acercar los productos a los consumidores», dijo MMKSI.

Garuda Indonesia también dio la bienvenida a esta colaboración positivamente. «Siempre tratamos de aportar la mejor experiencia para los pasajeros. La presencia de Mitsubishi Destinator da un matiz diferente y enriquece aún más la experiencia de volar con Garuda», dijo el representante de la aerolínea nacional.

Viaje a medios de comunicación Para Bali no es solo un viaje, sino un símbolo de una estrategia de comunicación MMKSI más audaz. Al cooperar con la aerolínea nacional y los creadores visuales populares, Mitsubishi enfatizó que Destinator no es solo un nuevo SUV, sino una representación del estilo de vida de la movilidad moderna en Indonesia.