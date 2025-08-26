Mitsubishi Destinator Instalaciones, una motocicleta cuyo precio es estable





Yakarta, Viva – Viva Automotive Volver para presentar la información más reciente sobre el mundo del automóvil que se está discutiendo. Desde el lanzamiento de los últimos consejos de conducción de SUV hasta seguros, aquí está el artículo más popular el lunes 25 de agosto de 2025.

Mitsubishi Destinator, un nuevo SUV lanzado en Giias 2025, ofrece un diseño elegante y un potente rendimiento del motor turbo de 1.500 cc. Con los precios que comienzan en IDR 385 millones, las simulaciones de crédito muestran que las cuotas mensuales solo pueden ser IDR 6 millones con un 30 por ciento de DP. Leer más.

2. Nuevas motos con precios usados ​​estables, inversión inteligente

Se ha demostrado que los motores como el Kawasaki Ninja 250, Honda CBR250RR y Yamaha R15M tienen un fuerte precio de reventa en el mercado. Los scooters premium como Yamaha Nmax y Vespa también están en demanda con un valor de usado por encima de RP. 25 millones. Leer más.

3. Rifat Sungkar revela un error común femenino al conducir

El rally de Rifat Sungkar destacó la importancia del enfoque completo al conducir, especialmente para las mujeres que a menudo son multitarea en el camino. También enfatizó el uso de cinturones de seguridad para niños en el asiento trasero por seguridad. Leer más.

