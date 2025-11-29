Mitsubishi Destinator demuestra calidad a través de las ventas y la calificación de seguridad más alta

Jacarta – Mitsubishi Destinator registró un desempeño de ventas muy sólido a lo largo de 2025 y se convirtió en uno de los SUV familiares más populares en Indonesia. Esta respuesta positiva demuestra que el mercado confía cada vez más en la combinación de tecnología, confort y eficiencia que ofrece este modelo.

Desde su introducción, el Destinator ha logrado penetrar en el segmento de los SUV familiares premium con una aceptación cada vez mayor. Las ventajas de un diseño moderno y unas características de conducción estables hacen que este modelo sea ampliamente elegido por familias urbanas y consumidores con alta movilidad.

Lograr un crecimiento continuo de la demanda convierte a Destinator en un contribuyente importante a las ventas Mitsubishi Motors en Indonesia. Este modelo refuerza la posición de Mitsubishi en el competitivo segmento de los SUV hasta 2025.

El reconocimiento de la calidad del Destinator se hizo aún más fuerte después de que este modelo ganara el título de «Coche del año 2025» en uno de los eventos de premios nacionales. Estos logros se otorgan en base a una evaluación exhaustiva del diseño, la tecnología, la comodidad, el rendimiento y el valor general del vehículo.

Este logro marca el éxito de Mitsubishi en la presentación de productos que son relevantes para las necesidades de los consumidores modernos.

Mitsubishi Destinator di GJAW 2025

«Diseñamos el Destinator como un SUV familiar que prioriza la comodidad y la seguridad, al mismo tiempo que brinda una experiencia de conducción más elegante para los indonesios», dijo Atsushi Kurita, director presidente de PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI).

Además de ganar el prestigioso premio, el Mitsubishi Destinator también recibió la calificación de seguridad NCAP más alta de la ASEAN. Los resultados de las pruebas evalúan la estructura de la carrocería, la protección de los pasajeros, así como la integridad de las características de seguridad activa que apoyan el control del vehículo.

Se considera que el Destinator es capaz de brindar una protección óptima en diversos escenarios de accidentes, incluidos impactos frontales y laterales.

«La seguridad siempre ha sido la principal prioridad de Mitsubishi y los resultados del NCAP de la ASEAN son una validación importante de ese compromiso», afirmó Kurita.

La combinación de fuertes ventas, el premio al Auto del Año y la calificación de estrellas NCAP de la ASEAN más alta fortalece la posición del Destinator como uno de los SUV más competitivos en 2025. Estos factores también brindan impulso para que Mitsubishi expanda su penetración en el segmento de vehículos familiares modernos.

Mitsubishi enfatizó que el Destinator fue diseñado para responder a las necesidades de los consumidores que desean un vehículo seguro, funcional y versátil. La disponibilidad de la última tecnología y mayores características de seguridad son las bases principales para el desarrollo de este modelo.