Mitsubishi Destinator Airs, Daihatsu Indonesia Estrategia





Yakarta, Viva – El domingo 24 de agosto de 2025 ayer, Viva Automotive Presentando una serie de noticias interesantes que le llamaron la atención del lector. Desde una colaboración única en el mundo automotriz hasta consejos prácticos mantenimiento del vehículoAquí hay una lista de los artículos más populares.

El destinador de Mitsubishi se introdujo de manera única a través de la colaboración con los cómics de Garuda Indonesia y Tahilalats, presentando una experiencia de vuelo temática de Sky Explorer. Los pasajeros pueden disfrutar de destinadores de marca en el pase de embarque, portadas de cabeza, hasta el contenido de entretenimiento en vuelo de agosto a septiembre de 2025. Leer más.

Daihatsu enfrenta una disminución del mercado interno en un 12 por ciento, pero sigue siendo optimista al aumentar la producción y la eficiencia a través del concepto E-SSC. El lanzamiento de Daihatsu Rocky E-Smart Hybrid en Giias 2025 es un paso estratégico para atraer a los consumidores. Leer más.

3. 5 Consejos rápidos de mantenimiento de automóviles en casa

Cuidar un automóvil ahora es más fácil con cinco pasos simples que se pueden hacer en casa en menos de 10 minutos, como verificar la presión de los neumáticos y el aceite del motor. Este paso ayuda a mantener el rendimiento del vehículo y la eficiencia de combustible. Leer más.

Página siguiente 3. 5 Consejos rápidos de mantenimiento de automóviles en casa









Fuente