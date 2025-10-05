Mitos alados, verdades de bolsillo







India no le ha faltado a los cronistas de sus mariposas. Desde la icónica guía de campo de las mariposas de la India de Isaac Kehimkar hasta gemas regionales como mariposas de bengaluru y mariposas de Uttarakhand, las maravillas aladas del país han sido fotografiadas, catalogadas y celebradas en detalles minuciosos. En el ámbito digital, el sitio web de Butterflies of India se jacta de una lakh de imágenes seleccionadas, y su aplicación móvil funciona como una guía de campo y una herramienta de ciencia ciudadana. En la pantalla, también, la vida de las mariposas, filmadas en un parque de Ghats occidental, lleva sus historias de vida a la vida cinematográfica vívida.

Las comunidades también se unen: en Delhi, la Sociedad de Historia Natural de Bombay (BNHS) ha unido a los corredores de mariposas urbanas que conectan microhabitats en toda la ciudad; En Trichy, un conservatorio de mariposas se ha enriquecido con más de 100 plantas de huéspedes y néctar; El «Big Butterfly Month Butterfly» anual comisariado por Sohail Madan of Wildtales inspira charlas, caminatas, conteos y arte en línea, entusiastas de los entusiastas de los aficionados y jóvenes en todo el país; Y en Mumbai, el Centro de Educación de Conservación del BNHS en Goregaon dirige cursos con temas de mariposa y una vez fue anfitrión de un vibrante festival de mariposa. Sin embargo, a pesar de toda esta atención, los viejos mitos aún revolotean, como la idea de que las mariposas viven solo un día, o que verlos en un jardín de la ciudad es un milagro raro.

Diagrama negro

Es en este contexto que un nuevo esfuerzo toma el vuelo. The Edutainment Biodiversity Flashcard Series, created by the Grandala Enviro Foundation (a not-for-profit founded in Mumbai in 2024), and developed under the aegis of SPROUTS — a 30-year-old Mumbai-based environmental consulting and eco-tourism organisation founded by wildlife biologist Anand Pendharkar — wants to do what even the most exhaustive guides sometimes struggle with: strip the science of its jargon, and place mariposas (y otros taxones) en la palma de su mano, como juego.

Cada conjunto de 40 tarjetas de flash está diseñado como una lección mini: hechos agudos y contexto en un lado, asombro por el otro, con juegos, cuestionarios, indicaciones de arte, incluso pequeños ejercicios de observación que se pueden probar dentro de los límites de la ciudad. A diferencia de los manuales de campo gruesos, estas tarjetas invitan a maestros, padres y estudiantes (especialmente educadores en el hogar y estudiantes de todas las edades) a abordar la biodiversidad con curiosidad en lugar de precaución. La idea es simple: reducir los mitos, reemplazar el miedo con fascinación y nutrir afecto por las criaturas que están tanto en casa en las islas de tráfico de Mumbai como en los bosques de los Ghats occidentales, Himalaya, la India del noreste y las islas de Andaman.

Dama pintada. Pic/Pranad Patil

Las mariposas son inseparables de los hábitats que ocupan: humedales, manglares, matorrales y pastizales, cada uno de los cuales alberga su propia paleta de alas. En el oeste de la India, el Parque Nacional Sanjay Gandhi, con su exuberante extensión boscosa, alberga más de 170 especies, mientras que los manglares costeros alrededor de Sewri y Airoli sostienen poblaciones más delicadas adaptadas a ecosistemas salobres. Estos paisajes en Mumbai y sus alrededores hacen eco de la diversidad que se ve en todo el país, lo que subraya que la alegría de detectar mariposas también es una lección tranquila para proteger los entornos en los que dependen.

Las tarjetas no solo se detienen en color y se forman, sino que también revelan cómo las mariposas sobreviven por truco. Desde parecer una hoja muerta hasta los «ojos» de gran tamaño intermitentes, han sobrevivido engañando a los depredadores con mimetismo y camuflaje. El roble de naranja dobla sus alas para parecerse al follaje muerto, mientras que los lycaenidos llevan antenas falsas cerca de sus alas traseras para engañar a los depredadores sobre la ubicación de la cabeza. Los mormones comunes femeninos lo llevan más lejos, suponiendo el color y el patrón de las mariposas carmesí y de rosas comunes, un caso de libro de texto de imitación batesiana. A veces, múltiples especies tóxicas comparten las mismas señales de advertencia, como se ve en el grupo de mariposas rosas, reforzando su mensaje de «no tocar». Ya sea que se trate de colorear críptico, falsos manchas de ojos o suplantación completa, todos estos diseños funcionan hacia el mismo objetivo: mantener la mariposa y sus orugas y crisálidos vivos el tiempo suficiente para llevar sus genes hacia adelante.

Archeduke. Pic/Anand Pendharkar

Si la imitación es la estrategia de la naturaleza, la jardinería es nuestra. La creación de espacios que atienden al ciclo de vida completo de una mariposa (plantas de néctar para adultos, plantas anfitrionas para orugas, charcos para minerales y esquinas soleadas para disfrutar) está en el corazón de la jardinería de mariposas. Las plantas resistentes como Ixora, Lantana, Heliotrope, Cassia, Mussaenda y Zinnia son irresistibles para muchas especies, mientras que la hoja de curry, el ricino y la crotalaria sirven como viveros para las Camerepilares. Como señala el diseñador conceptual de la serie, Pendharkar, «cada balcón o patio trasero puede convertirse en un parche de desierto, un corredor donde las mariposas encuentran alimentos y refugios. Las mariposas son polinizadoras críticas que se están perdiendo debido a la urbanización y los pesticidas domésticos, y queremos que estas bellezas vuelvan a estas bellezas». Las tarjetas de flash complementan esta práctica convirtiendo los vínculos de mantequilla de plantas en señales simples, empujando a las personas para ver la jardinería no tan la ornamentación sino como una forma de reponer los colores voladores de la ciudad.

Si comienza en Mumbai, entonces el Parque Natural Maharashtra en Dharavi (Mahim) u Ovalekar Wadi en Thane ya son peregrinaciones de fin de semana para familias que persiguen el rápido aleteo de las alas. Salir a la ciudad y el sendero se amplía a Bannerghatta en Bangalore, Srirangam en Tamil Nadu o Asola Bhatti en Delhi; cada uno es un bolsillo de sorprendente diversidad en un país que alberga casi 1500 de las 17.500 especies de mariposas del mundo. Agregue a eso los tesoros más tranquilos: un museo de mariposa escondido en Shillong, la colección minuciosa de Peter Smetacek en Sattal, o un café de investigación en Bhimtal. Es esta propagación de color, desde las barrancas de Mumbai hasta los rincones remotos de la India, que la nueva serie Flashcard intenta atrapar, convirtiendo la riqueza de mariposas del país en algo que los niños y los adultos pueden sostener, intercambiar y aprender.

Vista aérea del jardín de mariposas creado por los cuentos salvajes en el santuario de vida silvestre de Gandhisagar, Madhya Pradesh

Para hacer que este rastro de alas sea más fácil de sostener en sus manos, Sprouts @SproutSoutDoors ha reunido su primer conjunto de 40 tarjetas de educación en las mariposas de la India. Concronizado con un gran mes de mariposa, el paquete abre más de 100 especies de la India y más allá: una mezcla de ciclos de vida, hábitos, dietas y hechos extravagantes. El set tiene un precio de R700 (R600 para aves tempranas hasta el 22 de octubre, más R100/set para el envío), con los pedidos anticipados abiertos. También se está lanzando como un regalo de la temporada de Diwali, del tipo que deleita a los niños mientras se desliza en conocimiento. El equipo de Sprouts, dirigido por Anand Pendharkar y respaldado por una tripulación de naturalistas, educadores, ilustradores, fotógrafos y profesionales de la conservación, vea esto como el comienzo de una serie más larga. El siguiente conjunto de tarjetas de flash se convertirá en serpientes, arañas, árboles, anfibios, odonatos, criaturas marinas y muchas más, ampliando la idea más allá de las mariposas en otra esquina del patrimonio natural de la India. La serie ofrece una nueva dimensión a la educación al aire libre tanto para el educador como para el educado.

Variedades moradas y blancas de Vervain (Verbena SP) en el jardín. La creación de espacios que atienden a un ciclo de vida completo (plantas de néctar para adultos, plantas anfitrionas para orugas) está en el corazón de la jardinería de mariposas

170

No. de especies de mariposas en el Parque Nacional de Sanjay Gandhi

Sumedha Raikar-Mhatre es un columnista de cultura en busca del subtexto. Puede comunicarse con ella en sumedha.raikar@mid-day.com





