Mitigación de desastres, el gobierno de la ciudad de Bandung prepara 6 ubicaciones de evacuación del terremoto de fallas de Lembang

Bandung, Viva – Gobierno de la ciudad (Pemkot) Bandung, West Java (West Java), prepara seis ubicaciones Evacuación Si pasa terremoto Debido a la actividad Cesárea Lembang.

Los seis puntos de evacuación, a saber, Taman Tegalega, Gelora Bandung Lautan Api Stadium (GBLA), Gasibu, Alun-Alun BandungSasana Budaya Ganesha (Sabuga) y Arcamanik Sports Field.

«El impacto del terremoto puede extenderse a la infraestructura, la economía, a la comunidad social. Por lo tanto, la dirección de nuestra política está más en los esfuerzos preventivos y de preparación, no solo receptivos», dijo el vicealcalde de Bandung Erwin en Bandung, domingo 24 de agosto de 2025.

Según él, esta política está de acuerdo con la regulación regional número 5 de 2022 con respecto a la gestión de desastres.

Erwin afirmó que el potencial para el desastre de falla de Lembang no podría considerarse trivial debido a su ubicación cerca del área urbana densamente poblada.

Explicó que la amenaza de la falla de Lembang se había incluido en el Programa de Prioridad RPJMD de Bandung City.

«El gobierno de la ciudad de Bandung también formó la Agencia Regional de Gestión de Desastres (Bpbd«Como una institución especial para que la coordinación cruzada es más óptima», dijo.

Además, el mapeo de áreas propensas a terremotos se llevó a cabo en colaboración con la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Tierra ITB. Este mapeo es la base para determinar las prioridades de desarrollo y la educación comunitaria.

«El gobierno de la ciudad de Bandung también intensificó la educación de la preparación con una simulación de evacuación en las escuelas, oficinas, a la comunidad», dijo.

Agregó, la colaboración con los académicos y la comunidad es la clave del éxito de la mitigación. Erwin también le recordó al público que permaneciera tranquilo pero alerta.

«La preparación no significa asustar, sino pasos sabios para protegerse a sí mismos y a las familias. Comience de cosas pequeñas, como conocer el camino de evacuación y preparar bolsas de alerta de desastres», dijo