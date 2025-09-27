Mitigación de accidentes, el Ministerio de Transporte enfatiza al conductor para comprender la capacidad y la carga de los bienes

Yakarta, Viva – El Ministerio de Transporte a través de la Dirección General de Transporte de Tierras, enfatizó la importancia de los conductores de transporte de automóviles para comprender las características carga El vehículo que lleva.

Jefe de Centro de Desarrollo de Recursos Humanos del transporte terrestre KemenhubBambang Siswoyo dijo que fue un paso mitigación riesgo accidente y esfuerzos para mejorar la seguridad de la conducción en la carretera.

«El tipo de bienes que se llevarán a cabo deben ser conocidos y entendidos por cada conductor, y se le solicita que no traiga vehículos que excedan las dimensiones y la carga porque es muy peligroso», dijo Bambang en su declaración, citado el domingo 28 de septiembre de 2025.

Sangre truk Foto : Captura de pantalla de Instagram @memomedsos_official

Esto se explicó en la orientación técnica y las actividades de competencia de conductores de la empresa. Transporte de carga General, que fue celebrado por la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transporte en Bogor, West Java.

La actividad tiene como objetivo mejorar los aspectos de la seguridad, así como reducir la tasa de mortalidad de los accidentes en la industria del transporte en Indonesia.

«Nos damos cuenta de que el desarrollo de la industria del transporte tiene un papel importante en la economía, pero también existe el riesgo de accidentes que pueden tener un grave impacto en las operaciones de la compañía en términos de pérdidas materiales y no materiales, y tienen un impacto en otros usuarios de la carretera», dijo.

Bambang dijo que, según los datos de la encuesta realizados por el Comité Nacional de Seguridad del Transporte (NTSC) durante 2024, alrededor del 80 por ciento de los accidentes fueron causados ​​por la fatiga del conductor. Por lo tanto, el aumento en las competencias y la regulación del conductor relacionados con las horas de trabajo debe llevarse a cabo lo más bien posible.

«También continuamos recordando a la gerencia de las compañías de transporte de bienes que pueden administrar bien relacionados con las horas de trabajo del conductor de acuerdo con las reglas aplicables para que las cosas que no se esperan puedan minimizarse», dijo Bambang.

Afirmó que los vehículos de bienes que son excesos de dimensiones y carga no solo tienen el potencial de causar accidentes, sino que pueden causar congestión y densidad, especialmente en el puerto para dañar a muchas partes.

«Entonces, a través de esta actividad, se espera que el conductor pueda aumentar el mejor conocimiento y la comprensión de los procedimientos para cargar bienes en el camino», dijo.