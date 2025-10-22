Mitchells vs Machines 2 en obras en Sony Animation y Netflix

Los Mitchell y las máquinas se están preparando para una revancha. Animación de imágenes de Sony está haciendo una secuela de su largometraje nominado al Oscar 2021”Los Mitchell contra las máquinas«, con Guillermo Martínez (director de la historia de la primera película de «Mitchells») y JP Sans (codirector de «The Bad Guys 2») firmando para dirigir, marcando el debut como director de Martínez. Wendy Molyneux y Lizzie Molyneux-Logelin («The Great North»), conocidas profesionalmente como las hermanas Molyneux, están escribiendo el guión. Se espera que la producción comience a principios de 2026.

Al igual que con el original, netflix distribuirá la secuela de “Mitchells” como parte de un acuerdo de licencia con Sony. Inicialmente, Sony Pictures tenía previsto estrenar la primera película en 2020 después de que el título se cambiara a “Connected”, pero tras retrasos debido a la pandemia de COVID, Netflix recogió la película (bajo su título original) por supuestamente más de 100 millones de dólares. Los estudios están planeando una asociación más colaborativa en la segunda película de “Mitchells”. (La reciente película animada de Sony, “KPop Demon Hunters”, llegó a Netflix bajo un acuerdo de producción separado con el transmisor; ahora es la película de Netflix. película más vista jamás y las empresas son en conversaciones para una secuela.)

“The Mitchells vs. the Machines” sigue a la familia titular mientras conducen a su hija mayor, Katie (Abbi Jacobson), por todo el país para ir a una escuela de cine en California. Mientras está en camino, una IA rebelde llamada PAL (Olivia Colman) comanda un ejército de robots para lanzar una rebelión mundial contra la humanidad. Depende de los Mitchell, incluido el padre tecnofóbico de Katie, Rick (Danny McBride), su madre demasiado dulce, Linda (Maya Rudolph) y su hermano menor hiperactivo, Aaron (Mike Rianda), salvar el día. La película obtuvo grandes elogios por su estilo de animación pintado a mano, ganó ocho premios Annie, incluido el de película animada, y fue nominada a mejor película animada en los Oscar.

Phil Lord y Christopher Miller producen a través de su compañía Lord Miller, y Kurt Albrecht produce para Sony Pictures Animation. Rianda, quien coescribió y dirigió el original, es productora ejecutiva, junto con Aditya Sood de Lord Miller.

Martínez comenzó en la producción de Laika de 2019 “Missing Link”; Después de servir como jefe de historia en la primera película de “Mitchells vs. Machines”, trabajó en “Spider-Man: Across the Spider-Verse” de 2023 y en “KPop Demon Hunters”.

Antes de codirigir “The Bad Guys 2” de 2025 con Pierre Perifel, Sans trabajó como animador en varias películas de DreamWorks Animation, incluidas “Ruby Gillman: Teenage Kraken”, “Puss in Boots: The Last Wish” y “Trolls World Tour”.