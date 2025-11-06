Misterios prohibidos respondidos después de que Na Daehoon demandara oficialmente a Jule por divorcio

Jacarta – Caos interno entre no hay tiempo y alias Julia Prastini Navidad Finalmente llegó a la mesa verde. La demanda de divorcio presentada por Daehoon se registró oficialmente en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta el jueves 6 de noviembre de 2025.

Sin embargo, el proceso legal que acaba de comenzar parece todavía estar rodeado de secreto. El Tribunal Religioso del Sur de Yakarta optó por tener cuidado al proporcionar información al público sobre el contenido de la demanda presentada por Daehoon contra Jule. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Abid MH, Relaciones Públicas del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, destacó que los detalles de la demanda aún no pueden ser revelados. Se negó a revelar detalles más allá de la petición de divorcio que se había presentado.

«Oh, eso no es todo todavía, eso no es todo, eso no está permitido. Eso… Sí, eso es algo que está prohibido responder primero», dijo Abid MH mientras estaba en su oficina.

Abid explicó que el expediente de la demanda no se recibió hasta la tarde, por lo que no hubo más novedades sobre el nombramiento del panel de jueces que presidiría el juicio.

«Esto significa que mañana podríamos recibir información para la asamblea», añadió.

Esta actitud cerrada por parte del tribunal en realidad despertó la curiosidad del público. Muchos quieren saber qué puntos están incluidos en la demanda de Daehoon, especialmente después de que la relación de la pareja estuvo en el centro de atención debido al escándalo de trampa de Jule que conmocionó a Internet.

Hace algún tiempo, Jule admitió abiertamente haber tenido una relación ilícita con un hombre llamado Safrie Ramadhan. Esta confesión surgió después de que fotos y videos íntimos de los dos circularan ampliamente en las redes sociales, provocando revuelo entre los internautas.

Los rumores que circulan dicen que en su petición de divorcio, Daehoon no mencionó la propiedad conjunta adquirida durante el matrimonio. Se dice que sólo exige la custodia total de sus tres hijos, que ahora es su principal prioridad.

Se dijo que la decisión de Daehoon de solicitar el divorcio fue una decisión difícil pero inevitable después de que la confesión de infidelidad de Jule saliera a la luz pública. Sin embargo, hasta el momento no ha habido ninguna declaración directa de ninguna de las partes sobre la demanda que ha llegado a los tribunales.