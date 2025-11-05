Misterio de Pahoa Gading Serpong Estudiante muere al caer del octavo piso, ¡examinan al maestro y al guardia escolar!

Jacarta – La policía ha controlado la fiesta. escuela internacional Pahoa, Gading Serpong, Tangerang Regency, relacionado con la muerte alumno Un chico de 13 años con las iniciales NCA, ahí.

Los solicitados por información fueron profesores y guardias escolares. Así lo reveló el jefe de Relaciones Públicas de la policía de Metro Jaya, el comisario de policía Budi Hermanto.

«Mientras tanto, los profesores y guardias escolares (están siendo examinados)», dijo el jueves 6 de noviembre de 2025.



El lugar donde cayeron los estudiantes de Pahoa Gading Serpong

Sin embargo, la policía no ha especificado cuántos profesores y guardias escolares han sido interrogados. Relacionado razón está destinado a caer víctima de piso ocho, dijo Budi, todavía están siendo investigados por investigadores de la policía de South Tangerang.

«Aún se está investigando», dijo nuevamente.

Anteriormente se informó que la atmósfera en una de las escuelas internacionales en el área de élite de Gading Serpong, Tangerang Regency, de repente se volvió tensa.

Un estudiante de 13 años fue encontrado tirado después de supuestamente caer desde el octavo piso del edificio de la escuela de Pahoa. Después de investigar, sucedió la mañana del lunes 3 de noviembre de 2025.

Este trágico incidente se volvió viral en las redes sociales pero ha sido eliminado. Una de las cuentas de Threads se llama @madam_indonesia. Respecto a este asunto, la policía de South Tangerang intervino de inmediato para investigar la causa del incidente que conmocionó a muchas partes.

El jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de South Tangerang, el comisionado adjunto de policía Wira Graha Setiawan, confirmó el incidente y confirmó que el proceso de investigación aún estaba en curso.

«Todavía estamos llevando a cabo investigaciones, pero sospechamos que el estudiante cayó desde el octavo piso. Sin embargo, sin duda, proporcionaremos más información sobre los resultados de nuestra investigación», dijo Wira a los periodistas el miércoles 5 de noviembre de 2025.

Según Wira, la víctima fue encontrada en estado crítico. Los funcionarios de la escuela, junto con varios profesores, llevaron inmediatamente a la víctima al hospital más cercano, pero no pudieron salvarle la vida.

«Para un estudiante de 13 años. En el momento del incidente el estudiante todavía fue encontrado con vida, luego la escuela lo llevó al hospital. Después de ser ingresado en el hospital, la víctima fue declarada muerta», dijo.